Российские ученые нашли во Вьетнаме новый вид змей. Взгляните на эту редкую крошку

Российские ученые из МГУ и Совместного Российско-Вьетнамского тропического центра вместе с вьетнамским коллегой из университета Duy Tân в Дананге опубликовали научную статью, в которой описали новый вид змей.

Длина единственного экземпляра — 40 сантиметров, говорится в тексте. У особи бледно-коричневая спина, темно-серые бока, черная голова и желтовато-коричневый лоб. Тело тонкое, а голова и глаза очень маленькие. Змею обнаружили в дневное время возле мусорной свалки, в 10 метрах от леса.

«Эта змея удивительна тем, что о ней ровным счетом ничего не известно. Нельзя наверняка утверждать, к какому семейству она относится. Помимо этого, мы ничего не знаем об экологии этого вида и рода в целом. Как живут? Что едят? Когда и как размножаются? Все, что есть, — несколько экземпляров в коллекциях, — рассказал „Фонтанке“ Андрей Брагин, научный сотрудник Совместного Российско-Вьетнамского тропического центра. — В найденном экземпляре нового вида я нашел паразита — скребня. Их промежуточными хозяевами являются насекомые. Возможно, змея ими (насекомыми. — Прим. ред.) питается. Но это только догадки».

Новый вид относится к малоизвестному роду Colubroelaps. Его представителей еще называют шнурковыми змеями. Это мелкие, крайне скрытные обитатели листового опада, без ядовитых желез и зубов. Впервые этих рептилий обнаружили в 2003 году — научное открытие тогда тоже совершили российские ученые.

По словам Николая Пояркова, первого автора статьи, доцента и старшего научного сотрудника лаборатории экологии наземных позвоночных животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ, относящиеся к этому роду змеи крайне неуловимы и встретить их — большая удача. По мнению исследователей, обнаруженная змея — микроэндемик и водится только на острове Хон Че во Вьетнаме. Его активно застраивают: здесь расположен курорт VinWonders, а до острова проложена канатная дорога. По этой причине ученые предложили отнести новый вид к категории находящихся под угрозой исчезновения.

«Учитывая скорость обнаружения новых экземпляров и роста инфраструктуры на острове Хон Че, вероятно, новый вид вымрет до того, как мы о нем что-то узнаем», — отметил Андрей Брагин.