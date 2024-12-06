«Ощутили некоторый отток кадров». В Смольном рассказали, хватит ли дворников на зиму

Районные жилищные агентства, которые занимаются содержанием внутриквартальных территорий, укомплектованы дворниками примерно на 90 %. Чиновники рассчитывают набрать еще тысячу человек за месяц.

Как рассказал 6 декабря в интервью «Петербургскому дневнику» недавно назначенный глава жилищного комитета Денис Удод, 90 % — это укомплектованность и по дворникам, и по механизаторам. «В нашей сфере такая укомплектованность считается вполне приемлемой. Да, мы ощутили некоторый отток кадров из-за отъезда на родину жителей постсоветских государств», — добавил он.

По его словам, комитет предложил поэтапное увеличение количества работников. Чиновники рассчитывают, что с Нового года дополнительно наберут тысячу человек, а с 1 июля — еще столько же. «Это необходимо, потому что мы видим недостаток работников ручного труда. Набрать такое количество дворников будет непросто, с учетом того, что безработица в Петербурге сегодня находится на околонулевых значениях», — признал он.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что решать проблему кадров в этой отрасли необходимо: «Если сегодня ими не заниматься, то через два-три года возникнут другие проблемы. Некому будет просто-напросто обслуживать».