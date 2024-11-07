Бельский рассказал, что студентов, желающих убирать, больше, чем надо Петербургу

В Петербурге студотряды рассчитывают на 2000 рабочих мест по уборке снега, однако у города потребности в таком количестве кадров пока нет. Об этом накануне журналистам во время брифинга рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский.

«Обсуждалась цифра, которую хотели бы сами студенты. Говорили, где-то порядка 2000, но такой потребности на сегодняшний момент у города по привлечению студентов нет. Соответственно, они будут исходить, по-моему, где-то из 500 вакансий, которые сейчас есть», - рассказал председатель парламента.

Он отметил, что всю информацию о возможностях трудоустройства студентов для уборки снега довели до студотрядов и студсоветов, и они уже должны довести ее непосредственно до студентов.