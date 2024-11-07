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Город Бельский рассказал, что студентов, желающих убирать, больше, чем надо Петербургу

Бельский рассказал, что студентов, желающих убирать, больше, чем надо Петербургу

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26 комментариев

В Петербурге студотряды рассчитывают на 2000 рабочих мест по уборке снега, однако у города потребности в таком количестве кадров пока нет. Об этом накануне журналистам во время брифинга рассказал спикер Заксобрания Александр Бельский.

«Обсуждалась цифра, которую хотели бы сами студенты. Говорили, где-то порядка 2000, но такой потребности на сегодняшний момент у города по привлечению студентов нет. Соответственно, они будут исходить, по-моему, где-то из 500 вакансий, которые сейчас есть», - рассказал председатель парламента.

Он отметил, что всю информацию о возможностях трудоустройства студентов для уборки снега довели до студотрядов и студсоветов, и они уже должны довести ее непосредственно до студентов.

«В принципе достаточно гибкая система. То есть можно заключать договоры на разный период времени, можно выбирать себе время работы», — отметил Бельский.

Ранее Бельский и вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, который курирует сферу коммунального хозяйства, провели встречу со студотрядами. Учащихся вузов и колледжей хотят задействовать в уборке тротуаров и зон платной парковки.

Предполагается, что студенты смогут работать не более 4 часов в день и за это время получать по тысяче рублей.

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Комментарии
26
282304523
1 час
Спикер должен убирать. Он более бесполезный, чем студенты
274573038
1 час
зачем убирать студентов?пусть живут
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