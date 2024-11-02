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Город Тысяча за четыре часа. Бельский рассказал, сколько будут платить студентам за уборку снега и как выйти на «полноценную зарплату»

Тысяча за четыре часа. Бельский рассказал, сколько будут платить студентам за уборку снега и как выйти на «полноценную зарплату»

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80 комментариев

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, сколько будут получать студенты за уборку снега на улицах Петербурга: за 4 часа работы им будут платить по тысяче рублей. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале 2 ноября.

Чем больше работаешь, тем выше сумма, пояснил он. Можно подрабатывать пару дней в месяц, а можно — на ежедневной основе. «Если студент учится заочно — выйти на полноценную зарплату», — добавил Бельский.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и Александр Бельский провели встречу с представителями студотрядов, на которой обсудили участие молодых людей в уборке города. Их хотят задействовать в расчистке платных парковок и тротуаров. Тогда они рассказали, что с желающими заключат договор и обеспечат их необходимым инвентарем и рабочей одеждой. Оплата будет почасовая, выплаты — раз в неделю.

Бельский также пообещал обсудить с вузами варианты, при которых уборка снега будет идти в зачет учебной практики.

О том, что у города заключены дополнительные контракты, чтобы привлекать студентов к уборке снега, Бельский рассказал в конце октября в интервью «Комсомольской правде».

Ранее чиновники говорили, что укомплектованность дворниками и механизаторами на улично-дорожной сети в Петербурге составляет 75%. С уборкой во дворах дела обстоят лучше: там нехватка рабочих около 10%.

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Комментарии
80
alexadmin
2 часа
Может нам г-на Беглова нанять на тысячу за 4 часа разгребания сугробов? Хоть какая польза будет.
NoName chel
1 час
Просто аттракцион невиданной щедрости какой-то. Яндекс без курьеров останется))
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