Тысяча за четыре часа. Бельский рассказал, сколько будут платить студентам за уборку снега и как выйти на «полноценную зарплату»

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский рассказал, сколько будут получать студенты за уборку снега на улицах Петербурга: за 4 часа работы им будут платить по тысяче рублей. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале 2 ноября.

Чем больше работаешь, тем выше сумма, пояснил он. Можно подрабатывать пару дней в месяц, а можно — на ежедневной основе. «Если студент учится заочно — выйти на полноценную зарплату», — добавил Бельский.

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и Александр Бельский провели встречу с представителями студотрядов, на которой обсудили участие молодых людей в уборке города. Их хотят задействовать в расчистке платных парковок и тротуаров. Тогда они рассказали, что с желающими заключат договор и обеспечат их необходимым инвентарем и рабочей одеждой. Оплата будет почасовая, выплаты — раз в неделю.

Бельский также пообещал обсудить с вузами варианты, при которых уборка снега будет идти в зачет учебной практики.

О том, что у города заключены дополнительные контракты, чтобы привлекать студентов к уборке снега, Бельский рассказал в конце октября в интервью «Комсомольской правде».

Ранее чиновники говорили, что укомплектованность дворниками и механизаторами на улично-дорожной сети в Петербурге составляет 75%. С уборкой во дворах дела обстоят лучше: там нехватка рабочих около 10%.