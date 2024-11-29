«Некому будет обслуживать». Беглов рассказал, почему платить дворникам важнее, чем развивать инновации в ЖКХ

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил на открытии Всероссийского форума капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда 29 ноября, что главные проблемы ЖКХ — это недофинансирование и дефицит кадров. Если не заниматься решением этих проблем, то город некому будет обслуживать и инновационные технологии не спасут, сказал он.

Сфера ЖКХ, уверен губернатор, испытывает нехватку финансирования еще с советских времен, ей необходимы дополнительные вложения. При этом собственники жилья тоже должны быть внимательны к своим домам и следить за их состоянием, а не полагаться на то, что кто-то будет заинтересован в этом больше их.

«Вторая проблема — кадры. Люди, которые работают в коммунальном хозяйстве. Это касается и дворников. Мы сейчас их называем работниками ручного труда. Это механизаторы и вся соответствующая инфраструктура. И она испытывает голод. Не такая большая заработная плата. Хотя в некоторых городах стараются выделять больше денег. Кадры — прежде всего. Если сегодня ими не заниматься, то через два-три года возникнут другие проблемы. Некому будет просто-напросто обслуживать. Если сегодня горит свет, работает водопровод, то просто некому это будет обслуживать. Независимо от того, что мы вводим инновационные вещи, котельные и многое другое. Поэтому финансирование и кадры — два главных направления, которыми сегодня нужно заниматься», — подчеркнул Беглов.