Школьник угодил под колёса каршеринга в Купчино. На Седова сбили студентку

Двое юных пешеходов оказались в больницах после попытки перейти дорогу в Невском и Фрунзенском районах Петербурга. Оба шли по «зебре», но младший — не вовремя.

Как стало известно «Фонтанке» 6 декабря, накануне в детскую больницу имени Раухфуса поступил 12-летний шестиклассник, оказавшийся на пути каршеринга на Бухарестской улице, 47. Медики диагностировали переломы трёх пальцев руки, ушибы, ссадины на лице и сотрясение мозга. По предварительным данным, незадолго до шести часов вечера школьник переходил дорогу на красный сигнал светофора. Его сбила 28-летняя петербурженка, управлявшая арендованным Haval.

За два часа до этого на улице Седова, 56, под колёса Daewoo Matiz попала 16-летняя второкурсница техникума. Девушка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её также увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с травмой головы и сотрясением мозга.

За рулём Daewoo сидел 24-летний гражданин Таджикистана. По предварительной информации, автомобиль принадлежит его родственнице. Оба водителя в этом году на нарушениях ПДД не попадались. Мужчина, не пропустивший пешехода на нерегулируемой «зебре», получил протокол за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью средней тяжести (12.24 КоАП). Дорожная полиция выясняет все обстоятельства аварий.