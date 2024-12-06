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Происшествия Петербурженка на минивэне улетела в кювет, пострадали её дети

Петербурженка на минивэне улетела в кювет, пострадали её дети

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1 комментарий

Два человека, маленькие дети, пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 6 декабря.

ДТП произошло вчера, 5 декабря, около 10 часов утра на 9-м километре дороги Стрельна — Пески — Яльгелево. 34-летняя жительница Красного Села со своими детьми ехала на минивэне Mitsubishi Grandis. На участке между поселком Аннино и деревней Яльгелево она не справилась с управлением на левом закруглении дороги, машина съехала в кювет и опрокинулась.

Детям водителя потребовалась медицинская помощь. 5-летняя девочка попала в Детскую городскую больницу № 19 в состоянии средней тяжести. У неё автотравма, ушибленные раны правой скуловой области, носа, закрытый перелом костей носа со смещением, ссадины и раны лица. 3-летний мальчик получил ушиб мягких тканей головы. В той же больнице его осмотрели, назначили лечение и отпустили домой.

Мать после аварии также осматривали медики. Её состояние сочли удовлетворительным: у женщины ушибы головы.

Про водителя известно, что она к административной ответственности не привлекалась. По факту ДТП вынесено определение о возбуждении административного дела о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью (часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ).

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Комментарии
1
260642011
27 минут
Наверняка не пристёгныты были. Продолжаем верить в авось...
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