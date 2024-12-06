Петербурженка на минивэне улетела в кювет, пострадали её дети

ДТП произошло вчера, 5 декабря, около 10 часов утра на 9-м километре дороги Стрельна — Пески — Яльгелево. 34-летняя жительница Красного Села со своими детьми ехала на минивэне Mitsubishi Grandis. На участке между поселком Аннино и деревней Яльгелево она не справилась с управлением на левом закруглении дороги, машина съехала в кювет и опрокинулась.