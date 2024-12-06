Чудеса. Дед Мороз едет в Европу одновременно с путешествием по России

Сегодня, 6 декабря, Дед Мороз отправляет в путешествие за границу. Оно начнется с Европы: русский волшебник побывает в Италии, Франции, Германии, Бельгии, Австрии, Словакии, а также пройдет в Армении, Индии, Казахстане и Белоруссии. Праздники пройдут в российских посольствах, русских домах и школах.
«В этом году его новогоднее путешествие за границей продлится по 26 декабря», — приводит канал правительства Вологодской области слова губернатора Георгия Филимонова.
Одновременно с этим Дед Мороз едет на поезде по России. Сегодня он, согласно расписанию, в Уссурийске и Владивостоке, вчера побывал в Хабаровске, а завтра приедет в Биробиджан. В Петербурге волшебника ждут 6 января.
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