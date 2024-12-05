Никто не может найти ответы на эти 10 простых вопросов. Может, у вас получится?

Признавайтесь, как часто вам в голову ни с того ни с сего приходят вопросы, за ответами на которые приходится лезть в интернет? Нам — постоянно. И если вам тоже, значит, нам точно по пути.
На этот раз вам предстоит проявить не только силу знаний, но также внимательность и какую-никакую смекалку. Этого всего у вас предостаточно? Тогда поехали (и махнул рукой).
Что получится, если смешать уксус с содой?
Вино
Взрыв
Шипучка
Зеленая пена
Сколько животных было в ковчеге у Моисея?
Около 20 тысяч
Не больше пары тысяч
664
Нисколько
Сколько ребер у тетраэдра?
Четыре
Пять
Шесть
Семь
Какой формы Земля?
Диск
Геоид
Эллипс
Шар
Что делает кот ученый из «Лукоморья», когда идет налево?
Песнь заводит
Сказку говорит
Правду говорит
Всех заводит
Какое произведение в народе прозвали «Картина Репина „Приплыли“»?
«Бурлаки на Волге» Ильи Репина
«Грачи прилетели» Алексея Саврасова
«Похищение Европы» Валентина Серова
«Монахи. Не туда заехали» Льва Соловьева
Герои «Одиссеи» Гомера использовали для этого пчелиный воск. Несколько столетий спустя немецкие ученые добавили в конструкцию хлопчатобумажную ткань, пропитанную вазелином. В 1960 году появились модели этого из глины. Но самой удобной и эффективной считается модель из пены, созданная в 1972 году. О чем речь?
О берушах
О сосуде для вина
О скрабе для тела
О средстве для депиляции
Откуда и куда шел Лермонтов?
Из Архангельска в Москву
Из Петербурга в Москву
Из Пятигорска в Смоленск
Никуда он не шел
Кто такая Барбара Миллисент Робертс?
Подруга Клары Цеткин и Розы Люксембург
Кукла Барби
Это знаменитая мисс Марпл
Женщина, открывшая радиацию
Зачем астронавт Дэвид Скотт взял с собой в лунную миссию 1971 года молоток и перо?
Ремонтировать и писать
Колотить и щекотать
Чтобы сбросить их на Луну
Чтобы проверить, как они будут вести себя на космическом корабле