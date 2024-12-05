Самая старая известная дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет

Старейшая известная дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте около 74 лет. Об этом 4 декабря сообщает BBC со ссылкой на заявление американских биологов.

Уиздом (Wisdom — мудрость), самка альбатроса Лайсан, была заснята на видео Службой охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS) в национальном заповеднике атолла Мидуэй в Тихом океане вместе со своим новым партнером, присматривающим за яйцом. Представители этого вида обычно живут всего 12–40 лет, но Уиздом была помечена в 1956 году, когда ей было около пяти лет.

Ее последний детеныш вылупился в 2021 году. Считается, что за всю ее жизнь у нее было более 30 птенцов. USFWS сообщает в соцсети X, что в этом году у Уиздом появился новый партнер, а ее предыдущий партнер Акеакамай не появлялся на радарах уже несколько лет.

Представители этого вида обычно создают пару на всю жизнь, но считается, что Уиздом уже пережила по меньшей мере трех самцов.

Джон Плисснер, главный биолог-наблюдатель в заповеднике, рассказал, что Уиздом — одна из двух-трех миллионов темноспинных альбатросов, которые прилетают на Мидуэй для размножения. По его словам, биологи не знают других птиц, хотя бы приблизительно ее возраста: самой старшей из них было 45 лет.

«Уиздом, похоже, вызывает интерес у людей по всему миру. Мы каждый год ждем ее возвращения, затаив дыхание», сказал биолог и добавил, что у Уиздом все еще есть энергия и инстинкты, чтобы вырастить еще одного птенца, и что вероятность вылупления птенца составляет 70–80%.