Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-4°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

штиль.

 777мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Блинкен: Украине надо мобилизовать молодых людей

Блинкен: Украине надо мобилизовать молодых людей

2 254
27 комментариев

Украине необходимо привлекать в армию молодых людей, чтобы добиться успеха в конфликте с Россией, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует Reuters.

Комментарии Блинкена, отмечает издание, отражают мнение, распространяющееся среди западных чиновников, о том, что Киеву срочно нужно мобилизовать больше людей, а в настоящее время призыв осуществляется с 25 лет.

Союзники Украины долго избегали поднимать этот вопрос публично, но заявление госсекретаря говорит о том, что теперь в США надеются заставить Киев пересмотреть свое сопротивление мобилизации молодых людей общественным давлением.

Проблема обострилась в связи с неопределенностью относительно будущей поддержки США Украины, поскольку Киев ждет, когда избранный президент Дональд Трамп изложит свою политику в отношении конфликта.

«Это очень трудные решения, и я полностью это понимаю и уважаю», — сказал Блинкен в интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после участия в двухдневной встрече министров иностранных дел военного альянса. «Но, например, мы считаем, и многие из нас считают, что необходимо вовлекать в борьбу молодых людей. Сейчас 18–25-летние не участвуют в борьбе», — добавил он.

Не называя конкретную возрастную группу, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал ту же общую точку зрения.

Блинкен также сообщил на пресс-конференции, что в ближайшие недели Украине начнут поступать 50 миллиардов долларов кредита от США и ЕС за счет прибыли от замороженных российских активов.

«Мы сосредоточены очень практичным, конкретным образом на трех вещах. Убедиться, что у нее (Украины. — Прим. ред.) есть деньги, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и ее обороны», — рассказал госсекретарь.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Энтони Блинкен Украина Мобилизация Марк Рютте НАТО
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY13
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Заливщик голосовых планок
1 час
Ну так пусть у себя и мобилизовывают! Чё оне в нашем метро трутся?!!
Игорь Протасов
18 минут
Блинкен, Байден - ваше время истекло! Геть!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52