Блинкен: Украине надо мобилизовать молодых людей

Украине необходимо привлекать в армию молодых людей, чтобы добиться успеха в конфликте с Россией, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует Reuters.

Комментарии Блинкена, отмечает издание, отражают мнение, распространяющееся среди западных чиновников, о том, что Киеву срочно нужно мобилизовать больше людей, а в настоящее время призыв осуществляется с 25 лет.

Союзники Украины долго избегали поднимать этот вопрос публично, но заявление госсекретаря говорит о том, что теперь в США надеются заставить Киев пересмотреть свое сопротивление мобилизации молодых людей общественным давлением.

Проблема обострилась в связи с неопределенностью относительно будущей поддержки США Украины, поскольку Киев ждет, когда избранный президент Дональд Трамп изложит свою политику в отношении конфликта.

«Это очень трудные решения, и я полностью это понимаю и уважаю», — сказал Блинкен в интервью в штаб-квартире НАТО в Брюсселе после участия в двухдневной встрече министров иностранных дел военного альянса. «Но, например, мы считаем, и многие из нас считают, что необходимо вовлекать в борьбу молодых людей. Сейчас 18–25-летние не участвуют в борьбе», — добавил он.

Не называя конкретную возрастную группу, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказал ту же общую точку зрения.

Блинкен также сообщил на пресс-конференции, что в ближайшие недели Украине начнут поступать 50 миллиардов долларов кредита от США и ЕС за счет прибыли от замороженных российских активов.

«Мы сосредоточены очень практичным, конкретным образом на трех вещах. Убедиться, что у нее (Украины. — Прим. ред.) есть деньги, ресурсы, необходимые для поддержания ее экономики и ее обороны», — рассказал госсекретарь.