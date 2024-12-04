Виноват Васёк. Свидетели в суде разбили версию следствия об убийстве Талькова

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Череда звезд разной величины продолжает выступать в суде по делу об убийстве Игоря Талькова. Вслед за Наташей Королевой показания дала певица Азиза и администратор Елена Кондаурова — в СМИ писали, что кроме рабочих ее с певцом связывали интимные отношения. Но главное — допросили единственного оставшегося в живых и в России человека, который был участником потасовки, приведшей к смерти Талькова. Из всех прозвучавших сегодня в суде показаний выходит, что судят не того.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Картину событий 6 октября 1991 года в «Юбилейном» суду помогал восстанавливать Сергей Игнатенко, он работал охранником в группе вместе с Александром Барковским и Аркадием Бондаренко, но последние двое давно скончались. Давшая показания Азиза должна была выступать до или после Талькова, из-за этого и начался скандал между музыкантом, директором Талькова Валерием Шляфманом и сожителем Азизы Игорем Малаховым. Также допросили Елену Кондаурову, она была администратором у Талькова, танцовщицей и его возлюбленной. В момент скандала она находилась в гримерке и периодически выглядывала за дверь, так что часть потасовки видела своими глазами. Выступила и Марина Беркова — она была гримером и супругой гитариста группы Талькова и нашла тело певца за кулисами.

Из показаний свидетелей следует, что Азиза приехала в «Юбилейный» незадолго до своего выступления и ей не хватало времени, чтобы подготовиться. Артистка решила попросить режиссера концерта поменять очередность выступлений, он согласился, так что Азиза продолжила чаепитие в кафе. Тем временем в гримерке Талькова, по словам Кондауровой, узнали, что пора собираться и выходить на сцену, это артистов удивило. Тальков отправил выяснять, почему сбился таймлайн, Шляфмана, тот вернулся с новостью о том, что их с Азизой поменяли местами. Шляфман был снова отправлен на поиски информации о том, почему, собственно, произошла перестановка. Директор принес сомнительную весть — некто Малахов говорит, что Тальков будет работать так, как он сказал. Назвал его Васьком. Тальков велел привести самоуверенного товарища в гримерку.

По словам Азизы, Шляфман пришел к их столику и сказал, что Тальков меняться не будет. Улаживать конфликт вызвалась ее директор, но Малахов девушку остановил и пошел сам.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Охранник Игнатенко рассказал, что он стоял перед дверью в гримерку и впустил в нее Шляфмана с Малаховым. Слышал, что в гримерке неспокойно. По словам Берковой, когда зашел Малахов, Тальков причесывался и кинул расческу в сторону визитера с вопросом: «Это ты меня Васьком назвал?» Беркова утверждает, что Малахов как будто пытался оправдаться и пояснил, что «Васёк» это не оскорбление, он так может и своего брата назвать. Кондаурова же помнит, что Малахов повторил тезис о том, что Тальков будет работать так, как он сказал, в том числе потому, что он «делец теневой экономики».

По словам охранника, Тальков не выдержал и попытался ударить Малахова ногой, но толком не достал. Охранники встали между двумя мужчинами, Малахова вывели из гримерки, при этом Тальков кинул вслед «дельцу» что-то ругательное, тот ответил фразой: «Ты еще получишь».

В коридоре Малахова накрыло волной гнева, и он выхватил из-за пояса револьвер. По воспоминаниям Игнатенко, Барковскому почти удалось успокоить сожителя Азизы, но в этот момент Шляфман в гримерке сказал Талькову, что Малахов достал оружие. Артист взял газовый пистолет и тоже вышел в коридор. Воспоминания разнятся, но понятно, что Тальков сделал несколько выстрелов, после чего уже трое охранников пытались скрутить Малахова. Раздался первый выстрел из револьвера. Тальков несколько раз ударил оппонента рукоятью своего пистолета по голове. Малахова пытались повалить на пол, раздался второй выстрел, владелец оружия оказался на четвереньках. Двое охранников были в ногах, еще один сзади хватался за плечи Малахова и пытался выбить у него из рук револьвер. Шляфман, по воспоминаниям свидетелей, бил Малахова по голове, а Тальков присел и наносил удары в корпус.

По версии следствия, затем раздался третий выстрел — это Шляфман выхватил револьвер и попал в Талькова. Но Игнатенко ничего подобного сказать не смог и вообще внезапно впал в полнейший ступор. Судье даже пришлось спрашивать, не оказывается ли на него психологическое давление и не нужна ли ему скорая помощь. С трудом из свидетеля удалось выудить, что момента выстрела в Талькова он не видел, пистолет в руках Шляфмана тоже. Он помнит, что когда револьвер был еще у Малахова, оружие издавало щелчки, по которым можно было понять, что в стволе закончились патроны. «Я не могу обвинить Шляфмана», — признался охранник. Были зачитаны его показания от 1991 и 1992 годов. В них он говорит, что третий выстрел раздался, когда Малахов был еще на четвереньках и его в корпус ногой бил Тальков.

По словам Азизы, драку она увидела по пути в гримерку и бросилась на помощь возлюбленному. Она сняла куртку и кинула ее на голову одному из охранников. Певица, по ее словам, чуть ли не легла сверху на Малахова, когда кто-то наступил ей на руку и сорвал ноготь. Она подняла голову и увидела Шляфмана с револьвером в руках.

По словам Кондауровой, которая несколько раз выглядывала из-за двери гримерки, когда в очередной раз уже после стрельбы она посмотрела в коридор, Азиза как раз накрыла курткой охранника и кричала: «Перестаньте, вы его убьете!» Барковский в это же время бил Малахова по рукам, но не доставал до кисти с револьвером. Но в итоге Малахов разжал ладонь, и оружие выпало. Кондаурова настаивает, что отчетливо видела, как в этот момент Шляфман обошел лежавшего Малахова, взял оружие и наставил его на участников потасовки, у него тряслись руки, но выстрелов не последовало. Талькова в этот момент рядом уже не было.

Беркова рассказала, что вскоре в гримерку пришел охранник с пистолетом Талькова. На вопрос о том, где сам артист, ей никто не ответил, и она пошла его искать. Вся драка, пояснили свидетели, происходила в трех — пяти метрах с правой стороны от гримерки. Талькова же гримерша нашла слева, ближе к выходу на сцену. Он был без сознания.

Свидетельница добавила, что все события ей пересказывал супруг, он был гитаристом группы Талькова, видел всю драку, но в ней не участвовал. Он помнил, как Тальков отшатнулся, прижал руку к солнечному сплетению и сказал: «Ой, как больно». Оружие в этот момент все еще было в руках у Малахова.

Все эти рассказы явно вызывали у суда неудовольствие. «30 лет я думала, что как видела, так и было. А сейчас я уже не знаю, что и думать», — отреагировала на настроение в заседании Кондаурова.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Дальнейшие события ясны — Шляфман принес револьвер в гримерку, Кондаурова помогала его прятать, потому что думала, что это оружие Талькова и его надо спрятать, чтобы артиста и охранников не обвинили в избиении Малахова. Оружие попытались смыть в унитаз, ничего не вышло, и тогда его спрятали в бачке. Вскоре в гримерку пришла Азиза, ее тоже интересовал револьвер, потому что она знала, что принадлежит он Малахову и любимого надо спасать. Она забрала револьвер, передала его своему директору, а та, в свою очередь, владельцу. Известно, что Малахов выкинул его в реку.

Азиза рассказала, что Малахов после драки пропал на несколько дней, а когда вернулся, то сказал, что никого не убивал.

Вероятно, других прямых свидетелей потасовки больше нет. Шляфман в 1992 году уехал в Израиль и больше никогда не возвращался. Малахов в 1994 году был привлечен за незаконное хранение оружия. После смерти Талькова, писали СМИ, он ударялся то в религию, то в эзотерику, а в итоге остановился на алкоголе и в 2016 году умер.

Возобновления следствия требовала вдова Талькова Татьяна, она уже давала в суде показания. Следователям удалось поговорить со Шляфманом в Израиле. Он не признает вину.

В суде продолжают ждать в качестве свидетелей всех участников концерта. Впечатлениями уже успела поделиться Наташа Королёва, на очереди Лолита, Богдан Титомир, Игорь Николаев, Олег Газманов и другие. Не все эти звезды готовы проявить свою гражданскую ответственность.