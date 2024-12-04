Как выбрать красную икру к новогоднему столу: советы Роспотребнадзора

Во-первых, не стоит покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе нужно внимательно читать этикетку: там должны быть указаны даты изготовления и фасовки, а также из какой рыбы изъята икра. На жестяной банке должно быть написано слово «ИКРА» и стоять дата изготовления продукта, номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р». Причем надпись обязательно должна быть «выбита» изнутри. Также с 1 мая этого года все производители и импортеры икры осетровых и лососевых обязаны маркировать свою продукцию.

Не покупайте икру с уротропином в составе, он же пищевая добавка Е-239. При разложении в кислой среде желудка он выделяет ядовитые токсические вещества. Для икры разрешены такие консерванты, как Е-200 (сорбиновая кислота), Е-201 (сорбат натрия), Е-202 (сорбат калия), Е-203 (сорбат кальция), Е-211 (бензоат натрия), Е-212 (бензоат калия) и Е-213 (бензоат кальция).

Внимательно стоит осматривать и тару. Крышка не должна проминаться или быть вздутой, и баночка должна быть полностью заполнена икрой. Что касается вида самой икры, то она должна быть мелкой, однородной, с рассыпчатыми и цельными икринками. Натуральные лопаются при слабом нажатии, и если они истекают соком и выглядят «сдувшимися», то продукт, вероятно, уже размораживали. Натуральная икра или искусственная, можно определить при помощи горячей воды: первая в ней немного побелеет и опустится на дно, а вторая — растворится, окрасив воду.

Цены на красную икру в этом году заметно выросли. В ноябре, по данным Росстата, средний ценник составлял 8104 рубля. С октября 2023 года цены на этот деликатес выросли на 25%, а к Новому году прогнозируют еще плюс 15%. Причиной называют сокращение вылова и, соответственно, производства. В этом году рыболовецкие предприятия отмечали, что рыбы пришло вдвое меньше, рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников назвала вылов лососей в 2024 году худшим за 20 лет.