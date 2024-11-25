Вылов лососей в 2024 году назвали худшим за 20 лет

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что объем вылова лососевых в России с начала 2024 года до 19 ноября составил 235,4 тысячи тонн. Этот показатель оказался самым низким с 2005 года. Об этом 25 ноября сообщается в пресс-релизе ассоциации.

По данным ВАРПЭ, Россия достигла двух исторических максимумов по добыче лососевых в 2023 году — с объемом лососей в 609 тысяч тонн, а также в 2018 году — 685 тысяч тонн. При этом 2024 год отличился худшими итогами с 2005 года.

«Низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий. Все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в два раза к прошлому году. В целом за 5 лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости выросла более чем в 1,5 раза, в первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников (например, доставка к месту промысла), налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов», — говорят в ВАРПЭ, предполагая, что эти обстоятельства прямо отражаются на стоимости рыбной продукции.