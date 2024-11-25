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Бизнес Вылов лососей в 2024 году назвали худшим за 20 лет

Вылов лососей в 2024 году назвали худшим за 20 лет

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10 комментариев

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщила, что объем вылова лососевых в России с начала 2024 года до 19 ноября составил 235,4 тысячи тонн. Этот показатель оказался самым низким с 2005 года. Об этом 25 ноября сообщается в пресс-релизе ассоциации.

По данным ВАРПЭ, Россия достигла двух исторических максимумов по добыче лососевых в 2023 году — с объемом лососей в 609 тысяч тонн, а также в 2018 году — 685 тысяч тонн. При этом 2024 год отличился худшими итогами с 2005 года.

«Низкие уловы совпали со скачком издержек лососевых предприятий. Все добытчики лосося работают на кредитных деньгах, затраты на обслуживание банковских займов увеличились более чем в два раза к прошлому году. В целом за 5 лет себестоимость продукции по всей цепочке добавленной стоимости выросла более чем в 1,5 раза, в первую очередь за счет роста заработной платы и прочих расходов на сотрудников (например, доставка к месту промысла), налогов и стоимости топлива, на котором работают не только суда, но и электрогенераторы для подключения оборудования береговых заводов», — говорят в ВАРПЭ, предполагая, что эти обстоятельства прямо отражаются на стоимости рыбной продукции.

Отмечается, что горбуша составила более 60% общего вылова лососевых за последнее двадцатилетие, став самым доступным и недорогим видом среди тихоокеанских лососей. Аналогичная ситуация наблюдается и с её икрой. Текущий анализ оптовых предложений показывает, что цены на икру горбуши, кеты и нерки примерно одинаковы — в пределах 7–8 тысяч рублей за килограмм.

По информации рыбопромышленников, долгие годы российский рынок красной икры был под контролем полулегальной системы, состоящей из фирм-однодневок и контрабанды икры в багаже авиапассажиров. Около 3–4 тысяч тонн икры производилось и распространялось через неофициальные каналы по сниженным ценам. Комплекс государственных контрольных мероприятий ликвидировал точки доходов для недобросовестных игроков рынка. Это способствовало сокращению оборота продукции, представляющей угрозу здоровью потребителей, и обеспечило справедливые условия конкуренции.

Как подчеркивают в ассоциации, игрокам рынка и потребителям потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новой ценовой ситуации в лососевом секторе.

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Комментарии
10
Zet
1 час
"потребителям потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новой ценовой ситуации..." - считаю, банкиры должны помочь в этом, займы на покупку лосося пусть выдают населению...
Zet
40 минут
уловы падают у них... сначала выгребут всё подчистую вплоть до мальков, а потом удивляются... с корюшкой также... в окее весной видел такого размера, что видимо мелким ситом ловили...
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