«Не надо все валить на политику ЦБ». Глава РСПП Шохин рассказал, почему подорожала красная икра

Красная икра к новогоднему столу подорожала из-за сокращения вылова рыбы, а не из-за политики Центрального банка или других факторов. Такое мнение 4 декабря высказал журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума «Россия зовет».

«Я был на Камчатке этим летом. Все рыболовецкие предприятия говорили, что в два раза меньше рыбы пришло. Поэтому не надо все валить на политику ЦБ и так далее. Иногда и природа вмешивается в это. Дефицит тех или иных товаров ведет к повышению цен», — сказал он корреспонденту радиостанции «Маяк».