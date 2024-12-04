«Не надо все валить на политику ЦБ». Глава РСПП Шохин рассказал, почему подорожала красная икра

Красная икра к новогоднему столу подорожала из-за сокращения вылова рыбы, а не из-за политики Центрального банка или других факторов. Такое мнение 4 декабря высказал журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума «Россия зовет».
«Я был на Камчатке этим летом. Все рыболовецкие предприятия говорили, что в два раза меньше рыбы пришло. Поэтому не надо все валить на политику ЦБ и так далее. Иногда и природа вмешивается в это. Дефицит тех или иных товаров ведет к повышению цен», — сказал он корреспонденту радиостанции «Маяк».
При этом Шохин отметил, что продовольственная корзина действительно существенно подорожала. «Хотелось бы верить, что Росстат и ЦБ правильно считают инфляцию, что она [составит] 9,5% на конец года», — добавил глава общественной организации.
Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция на конец 2024 года составит 8-8,5%. Но уже на начало декабря Банк России ожидает, что она сложится по верхней границе диапазона или выше него, писали СМИ накануне. Новые данные по недельной инфляции Росстат представит 4 декабря.
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