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Общество «Не надо все валить на политику ЦБ». Глава РСПП Шохин рассказал, почему подорожала красная икра

«Не надо все валить на политику ЦБ». Глава РСПП Шохин рассказал, почему подорожала красная икра

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59 комментариев

Красная икра к новогоднему столу подорожала из-за сокращения вылова рыбы, а не из-за политики Центрального банка или других факторов. Такое мнение 4 декабря высказал журналистам президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах форума «Россия зовет».

«Я был на Камчатке этим летом. Все рыболовецкие предприятия говорили, что в два раза меньше рыбы пришло. Поэтому не надо все валить на политику ЦБ и так далее. Иногда и природа вмешивается в это. Дефицит тех или иных товаров ведет к повышению цен», — сказал он корреспонденту радиостанции «Маяк».

При этом Шохин отметил, что продовольственная корзина действительно существенно подорожала. «Хотелось бы верить, что Росстат и ЦБ правильно считают инфляцию, что она [составит] 9,5% на конец года», — добавил глава общественной организации.

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция на конец 2024 года составит 8-8,5%. Но уже на начало декабря Банк России ожидает, что она сложится по верхней границе диапазона или выше него, писали СМИ накануне. Новые данные по недельной инфляции Росстат представит 4 декабря.

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Комментарии
59
ДЕД
1 час
А масло подорожало потому, то коровы меньше стали давать молока... А вообще, скрепно все валить на внешних врагов и тяжелое время😉
Sonata
1 час
Да, природа тоже вмешивается: в этом году вылов меньше, поэтому икра подорожала. В будущем году вылов увеличится, поэтому икра подорожает снова.
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