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Происшествия Volkswagen сбил 10-летнюю девочку, вышедшую из-за машин на Руднева

Volkswagen сбил 10-летнюю девочку, вышедшую из-за машин на Руднева

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6 комментариев
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Пятиклассница пострадала под колесами автомобиля в Выборгском районе Петербурга утром 3 декабря. Всего же за сутки в ДТП на петербургских дорогах получили травмы 13 человек.

В 8:27 вторника у дома 2 по улице Руднева автомобиль Volkswagen под управлением 39-летнего жителя Петербурга сбил 10-летнюю девочку. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода, школьница вышла на проезжую часть из-за стоящих автомобилей, сообщает 4 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. Девочка была без сопровождения родителей.

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Девочку доставили в больницу в состоянии средней тяжести. По данным «Фонтанки», она получила ушиб крестцово-копчиковой области. После оказания медицинской помощи пятиклассницу отпустили домой в связи с отказом от госпитализации.

По факту ДТП полиция ведет проверку. Известно, что водитель автомобиля за этот год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 8 раз: четыре — за стоянку в неположенном месте, два — за превышение скорости и по одному — за проезд на красный свет и езду на незарегистрированном транспорте.

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Всего же, по данным УГИБДД, за 3 декабря в Петербурге зафиксировали 389 ДТП, из которых в 14 были пострадавшие. Травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб. В Ленобласти за сутки произошло 56 дорожных аварий, в которых пострадали трое и погиб один человек. Несовершеннолетних среди них нет.

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Комментарии
6
Slava_Rossii2
2 часа
Надо родителей привлекать к ответственности.
282222362
1 час
"за сутки в ДТП на петербургских дорогах получили травмы 13 человек" - судя по тому, как сейчас ведут себя пешеходы на дорогах, как-то мало. Нарушений ПДД за сутки - многие миллионы, но как-то везет нарушителям.
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