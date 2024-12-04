Хищения или «меры уголовного давления». Борьба с коррупцией в Минобороны отозвалась эхом в Петербурге

Источник: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»







Уголовное дело о хищениях на строительстве филиала Нахимовского училища в Калининграде возникло на фоне двух разнонаправленных сюжетов. Это антикоррупционная кампания в Минобороны и судебная эпопея между военными заказчиками и петербургским «Геоизолом».



«Фонтанка» выясняла, что известно об обстоятельствах дела и скажется ли это все на знаковых контрактах компании — в том числе в Петербурге.

Хронология

Как сообщило следствие, уголовное дело касается контракта на строительство филиала Нахимовского училища в Калининграде от 2019 года, который заключило Минобороны и Главное военно-строительное управление № 4 (ГВСУ) — позже оно было реорганизовано в Главное управление специального строительства (ГУСС). Если говорить конкретно, то цепочка такая: заказчик — отдел капстроительства Балтийского флота федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны РФ (ОКС Балтфлота); под ним — собственно ГВСУ, которое в ноябре того же 2019 года заключило договор подряда с петербургским ООО «Геоизол». Уже эта компания также привлекала субподрядчиков.



Если посмотреть на закупки ГУСС того года, то виден контракт на 6 млрд рублей. Судя по протоколу, речь идет как раз о первых двух этапах этого объекта. Еще один контракт с «Геоизолом» тогда, кстати, подписали на 3,6 млрд — строительство цехов зоны хранения в поселке Прохладное Калининградской области.

Училище заработало в новых корпусах 1 сентября 2020 года. Два года спустя филиал посетил президент РФ Владимир Путин в компании полпреда в СЗФО Александра Гуцана и на тот момент губернатора Калининградской области Антона Алиханова. «Очень хорошее учреждение», — цитировали СМИ впечатления верховного главнокомандующего. Сейчас пошел уже пятый год, как внутри живут и учатся более 500 детей.

В октябре 2024 года из телеграм-канала военных следственных органов СК РФ стало известно об уголовном деле по факту мошенничества в особо крупном размере. Его первыми фигурантами стали бывший начальник ОКС Балтфлота Алексей Ширинкин и его подчиненная Галина Чистякова. Первому суд избрал домашний арест и наложил арест на имущество — машину, дом и участок; Чистякову же заключили под стражу.

К началу декабря количество фигурантов увеличилось (хотя на самом деле их задержали несколько раньше, чем рассказала пресс-служба военных следственных органов). Список обвиняемых пополнили заместитель генерального директора ООО «Геоизол» Александр Стрельников, замдиректора подразделения компании в Калининграде Олег Арискин и начальник сметно-договорного отдела этого подразделения Станислав Асанович. По версии военного следствия, вместе с Ширинкиным и Чистяковой они в 2024 году завысили стоимость выполненных работ и похитили 309 млн рублей.

«Арискин и Асанович задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Стрельников объявлен в розыск», — сообщалось в релизе.

Позиция подрядчика

Работы, стоимость которых военное следствие посчитало завышенной, относятся к пусконаладочным, рассказал «Фонтанке» источник, знакомый с ситуацией. Это завершающая часть работ, без которой невозможен ввод здания в эксплуатацию. Если говорить совсем простым языком, речь о проверке училища на пригодность к проживанию и обучению детей — всё ли исправно работает. Училище давно заселили воспитанниками, так что можно предположить, что пусконаладка прошла успешно — иначе возникают вопросы. Однако генподрядчик до сих пор не принял у «Геоизола» этот объект.

«До настоящего времени генподрядчик уклоняется от приемки и оплаты работ в соответствии со сметой, которая прошла государственную экспертизу и согласована с ним, — подтвердили „Фонтанке“ в компании. — Более того, после 4 лет эксплуатации, „внезапно“ военно-следственные органы решили, что часть расценок на работы, ранее согласованная между государственным заказчиком и генподрядчиком, была завышена».

Там указывают на акты индивидуальных и комплексных испытаний систем, подписанные генподрядчиком и заказчиком, которые подтверждают, что работы были выполнены и приняты. При этом в «Геоизоле» утверждают, что деньги за них так и не получили, а задолженность на десятки миллионов превышает якобы причиненный ущерб.

Обвинения в отношении своих сотрудников в компании встретили с недоумением. Там настаивают: деньги, которые все-таки были получены от генподрядчика на выполнение работ, сразу же направлялись субподрядчику и не принесли никакого обогащения ни менеджерам калининградского подразделения, ни самой компании. Позиция юристов «Геоизола» в том, что это противоречит субъективной стороне мошенничества (цели и мотивации преступника. — Прим. ред.), которая предусматривает обогащение через обман.

Комментируют там и неожиданный переход с арбитражного регистра (то есть оспаривания фактической стоимости работы) в уголовный. Причем довольно резко, учитывая обстоятельства. «Вместо следования предусмотренных законом процедурам, генподрядчик, полагаем, с целью уклонения от уплаты работ, на волне борьбы с коррупцией в Министерстве обороны, задействовал меры уголовного давления, рассчитывая на дальнейшее освобождение от обязательств по оплате», — считают в «Геоизоле».

Судебная предыстория

При этом арбитражная история у Минобороны и «Геоизола» тоже набралась вполне приличная. Например, в марте 2023 года ГУСС подавало к компании три иска на общую сумму более 23 млрд рублей. Источник «Фонтанки» на строительном рынке тогда предположил, что причиной обращения в арбитраж могли стать не до конца подписанные документы, хотя взаиморасчеты между сторонами к тому моменту уже были завершены, а объекты — введены в эксплуатацию. В пользу этой версии говорило и то, что через несколько дней все иски были отозваны.

Электронная картотека насчитывает еще как минимум девять дел, в которых ГУСС и «Геоизол» выясняют свои отношения. Одно из самых весомых — о взыскании с последнего 8,5 млрд рублей, рассмотрение его отложено.

Однако в контексте последних событий особого внимания заслуживает дело от июля 2023 года, инициированное «Геоизолом». Компания требовала признать выполненными и оплатить работы на сумму около 1,2 млрд рублей по договору от ноября 2019 года. По словам собеседника «Фонтанки», речь шла как раз о калининградском филиале Нахимовского училища.

В процессе подвед Минобороны подал встречный иск — о взыскании почти 21 млрд неустойки и 1,9 млрд рублей процентов «за пользование коммерческим кредитом». Суд его не принял, а иск «Геоизола» удовлетворил. Детали спора и основания для решения судьи остаются тайной для широкой общественности, поскольку заседание шло в закрытом режиме — вероятно, из-за оборонной специфики.

ГУСС оспорило решение, но 31 мая 2024 года проиграло апелляцию. А уже в июне, по данным «Фонтанки», было возбуждено уголовное дело. С этого момента ход юридической баталии тоже меняется: в июле управление подает кассационную жалобу, и третья инстанция отменяет постановление апелляционной, возвращая дело на новое рассмотрение. Очередное заседание — 16 декабря.

Параллельно Московский арбитраж рассматривал иски ГУСС о взыскании с «Геоизола» 123,7 млн рублей и 5,7 млрд. По обоим заявлениям было отказано — 11 и 28 ноября соответственно. Собственно, в конце ноября и произошли задержания в калининградском подразделении компании.

Пока (или уже окончательно) за скобками в уравнении остается субподрядчик. Он тоже недополучил деньги за выполненные работы и попытался взыскать 74 млн рублей уже с «Геоизола», но предварительное заседание назначили аж на 21 января 2025 года. Тем временем к нему самому с банкротным иском подобралась налоговая.

Что с другими контрактами «Геоизола»

«Геоизол» — крупный петербургский строительный подрядчик, работающий как с гражданским, так и с оборонным заказом. По данным СПАРК, в 2023 году выручка компании выросла почти вдвое, с 6,7 до 12 млрд рублей.

В портфолио завершенных проектов, где принимала участие компания, — Вантовый мост, Ушаковская развязка, центральный участок ЗСД. Компания принимала участие в строительстве «Лахта Центра», реставрации и приспособлении к современному использованию «Никольских рядов», подготовке инфраструктуры Краснодарского края к зимней Олимпиаде, реконструкции церкви Тихвинской иконы Божией Матери и реставрации объектов Музея-заповедника «Царское Село». Полный список, как промежуточный итог 30-летней работы, можно изучить на сайте девелопера.

Сейчас организация реконструирует и приспосабливает для современного использования форты Кронштадта для проекта «Остров фортов», которым руководит Ксения Шойгу, Учебный корпус Северо-Западного института управления — филиала РАНХИГС, восстанавливает Феодоровский городок в Пушкине и занимается другими знаковыми объектами. Только по данным СПАРК, объем заключенных с ней в 2022 году гражданских госконтрактов составил 7,5 млрд рублей. Из них 6,8 млрд касались реконструкции набережной в городе Светлогорске Калининградской области. В 2023 году «Геоизол» получил контракт на проектирование парка электробусов на Ржевке за 11,4 млрд рублей, в 2024-м — на завершение реконструкции бывшего Женского патриотического института на Васильевском острове за 1,4 млрд рублей (заказчиком работ выступила Высшая школа экономики).

Главный вопрос: влияет ли уголовное дело по калининградской истории на все эти проекты. В компании утверждают: не влияет.

«ООО „Геоизол“ сотрудничает с военно-следственными органами СК РФ с целью полного и всестороннего установления обстоятельств по указанному делу, надлежащим образом выполняет все свои обязательства перед контрагентами и реализует действующие контракты. Органы управления и иные подразделения компании работают в обычном режиме, финансовые и расчетные операции продолжают осуществляться», — сообщили там.