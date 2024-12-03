Въезд с Благодатной на ЗСД закроют на две ночи

Строительство Витебской развязки внесет коррективы в схему движения на Западном скоростном диаметре Петербурга. Две ночи подряд будут закрывать один из съездов развязки с Благодатной улицей.
С 23:00 3 декабря до 6:00 4 декабря будет закрыт въезд с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Аналогичное перекрытие будет действовать с одиннадцати часов вечера 4 декабря до шести утра 5 декабря.
В эти промежутки на участке будут наносить разметку.
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