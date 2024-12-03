Путин поручил увеличить размер отчислений от азартных игр

Президент России Владимир Путин поручил поэтапно увеличить размер целевых отчислений от азартных игр. Отчисления букмекеров планируют увеличить с 2026 года. Соответствующее поручение глава государства дал после заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Правительству РФ совместно с Госдумой <…> обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр», — говорится в поручении. Организаторы букмекерских контор с 1 января 2026 года могут начать платить 2,25% от выручки. С 1 января 2028-го — 2,5%.

В сентябре текущего года в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, ограничивающий выдачу кредитов для участия в азартных играх. Что еще поручил сделать Владимир Путин в сфере спорта, читайте на «Фонтанке».