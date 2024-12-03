Расширение полномочий Минспорта, обучение детей плаванию — госуслуга и реализация программы «Земский тренер». Что еще поручил Путин

Внедрение обучения детей плаванию в перечень госуслуг, расширение полномочий Министерства спорта РФ, реализация программы «Земский тренер» и многое другое — президент России Владимир Путин дал ряд поручений после заседания совета по развитию физической культуры и спорта. Их публикует пресс-служба Кремля.
Обучение детей плаванию и другим необходимым навыкам может стать госуслугой. «Обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни государственных услуг и работ», — сообщается на сайте Кремля.
Правительству РФ и Госдуме Путин поручил расширить полномочия Минспорта. В том числе наделить министерство полномочиями по установлению единого порядка отчетности для регионов касаемо развития спорта, установить требования, направленные на повышение эффективности работы спортивных организаций. Минспорту поручено продвигать среди молодежи «универсальные ценности физической культуры и спорта». Также президент считает необходимым расширить возможности спортивных занятий для инвалидов, среди которых могут быть и участники СВО.
С 2025 года может начать действовать программа «Земский тренер». В спортивные учреждения, находящиеся в маленьких городах и селах, будут привлечены «квалифицированные тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту, инструкторы по адаптивной физической культуре».
В будущем в России может появиться «Государственный музей спорта». Согласно поручению Путина, открыть его планируется на территории Минспорта.
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