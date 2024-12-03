Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 756мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Данные Росстата и реальность
Копим на будущее
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Спорт Расширение полномочий Минспорта, обучение детей плаванию — госуслуга и реализация программы «Земский тренер». Что еще поручил Путин

Расширение полномочий Минспорта, обучение детей плаванию — госуслуга и реализация программы «Земский тренер». Что еще поручил Путин

1 019
Написать комментарий

Внедрение обучения детей плаванию в перечень госуслуг, расширение полномочий Министерства спорта РФ, реализация программы «Земский тренер» и многое другое — президент России Владимир Путин дал ряд поручений после заседания совета по развитию физической культуры и спорта. Их публикует пресс-служба Кремля.

Обучение детей плаванию и другим необходимым навыкам может стать госуслугой. «Обеспечить включение физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе услуг по обучению детей плаванию и иным базовым жизнеобеспечивающим навыкам) в региональные перечни государственных услуг и работ», — сообщается на сайте Кремля.

Правительству РФ и Госдуме Путин поручил расширить полномочия Минспорта. В том числе наделить министерство полномочиями по установлению единого порядка отчетности для регионов касаемо развития спорта, установить требования, направленные на повышение эффективности работы спортивных организаций. Минспорту поручено продвигать среди молодежи «универсальные ценности физической культуры и спорта». Также президент считает необходимым расширить возможности спортивных занятий для инвалидов, среди которых могут быть и участники СВО.

С 2025 года может начать действовать программа «Земский тренер». В спортивные учреждения, находящиеся в маленьких городах и селах, будут привлечены «квалифицированные тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту, инструкторы по адаптивной физической культуре».

В будущем в России может появиться «Государственный музей спорта». Согласно поручению Путина, открыть его планируется на территории Минспорта.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Минспорт Спорт
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10