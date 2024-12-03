В Пушкине водитель не заметил, что сбил девочку на «зебре» у Дворца творчества

Школьница угодила в больницу с переломом после попытки перейти дорогу в Пушкинском районе Петербурга. Полиция выясняет, кто её сбил. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 декабря.
По предварительным данным, 11-летняя пятиклассница оказалась на пути автомобиля накануне немногим позже пяти часов вечера, когда переходила дорогу у Дворца творчества юных на Пушкинской улице, 28/21. Девочка шла по нерегулируемому переходу.
В больнице пострадавшей диагностировали закрытый перелом голени со смещением. Медики оценивают её состояние как среднетяжёлое.
Уехавшего с места аварии водителя ищет полиция.
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