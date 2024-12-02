Президент Грузии призвала школы протестовать, а премьер высказался о переговорах с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение переговоров с оппозицией на фоне проходящих в стране масштабных протестных акций, начавшихся 28 ноября. Об этом он заявил на пресс-конференции 2 декабря.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС). Помимо этого, премьер обвинил оппозицию в попытках добиться гражданского противостояния с правящей «Грузинской мечтой» с помощью провокаций. «Мы, конечно, ответим терпением и не станем реагировать пропорционально», — добавил он (цитата по 1TV). В качестве примера такой провокации он привел разгром офиса партии в Кутаиси. Ранее протестующие в Тбилиси также ворвались в офис «Грузинской мечты».

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях призвала школы присоединиться к антиправительственным протестам. «После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — написала она.

В ходе акций протеста в Тбилиси ночью 2 декабря были задержаны 224 человека.

27 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вступление в ЕС разрушит экономику страны, к подобному шагу стране нужно подготовиться. 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого начались протесты.