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Общество Президент Грузии призвала школы протестовать, а премьер высказался о переговорах с оппозицией

Президент Грузии призвала школы протестовать, а премьер высказался о переговорах с оппозицией

1 555
15 комментариев

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение переговоров с оппозицией на фоне проходящих в стране масштабных протестных акций, начавшихся 28 ноября. Об этом он заявил на пресс-конференции 2 декабря.

«Нет, конечно. Никаких переговоров», — сказал Кобахидзе (цитата по ТАСС). Помимо этого, премьер обвинил оппозицию в попытках добиться гражданского противостояния с правящей «Грузинской мечтой» с помощью провокаций. «Мы, конечно, ответим терпением и не станем реагировать пропорционально», — добавил он (цитата по 1TV). В качестве примера такой провокации он привел разгром офиса партии в Кутаиси. Ранее протестующие в Тбилиси также ворвались в офис «Грузинской мечты».

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих соцсетях призвала школы присоединиться к антиправительственным протестам. «После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии», — написала она.

В ходе акций протеста в Тбилиси ночью 2 декабря были задержаны 224 человека.

27 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вступление в ЕС разрушит экономику страны, к подобному шагу стране нужно подготовиться. 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого начались протесты.

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Ираклий Кобахидзе Саломе Зурабишвили Грузия Протесты
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Комментарии
15
Igor_SPb
24 минуты
«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность» - а до детских садов и ясель она доведет? Ещё пообещала бы детишкам отмену уроков - они на любую демонстрацию пошуметь, побуянить высыплют. А если ещё энергетики раздавать...
8702
1 час
Думаете, грузинские дети хотят жить в Грузинской ССР? Отнюдь.
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