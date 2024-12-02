Второклассника со сломанной челюстью увезли в больницу после встречи с фургоном в Шушарах

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Пушкинском районе Петербурга, в которой пострадал восьмилетний пешеход. Мальчик пытался перейти дорогу между девятиэтажками.

ДТП произошло на Изборской улице, 2, в Шушарах накануне незадолго до половины третьего часа дня, стало известно «Фонтанке» 2 декабря. 48-летний водитель LADA Largus ехал по междомовому проезду и не избежал столкновения со школьником, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.