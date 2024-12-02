Второклассника со сломанной челюстью увезли в больницу после встречи с фургоном в Шушарах

Полиция выясняет обстоятельства аварии в Пушкинском районе Петербурга, в которой пострадал восьмилетний пешеход. Мальчик пытался перейти дорогу между девятиэтажками.
ДТП произошло на Изборской улице, 2, в Шушарах накануне незадолго до половины третьего часа дня, стало известно «Фонтанке» 2 декабря. 48-летний водитель LADA Largus ехал по междомовому проезду и не избежал столкновения со школьником, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.
Мальчика увезли в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у него сотрясение мозга и перелом нижней челюсти.
За рулём Largus сидел петербуржец, который живёт в Московском районе. В его прошлом статьи о наркотиках, но штрафов за нарушение ПДД в этом году нет. Сейчас ему вменяют статью 12.24 КоАП — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.
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