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Общество «Гниение мозга». Оксфордский словарь выбрал слово года

«Гниение мозга». Оксфордский словарь выбрал слово года

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9 комментариев

Оксфордский словарь английского языка по итогам публичного голосования, в котором приняли участие более 37 тысяч человек, выбрал существительное года. Им стало понятие brain rot — «брейнрот», что дословно означает «разложение мозга» или «гниение мозга». Об этом сообщается 2 декабря на сайте Оксфорда.

Brain rot Оксфордский словарь определяет как «предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, главным образом возникающее как результат чрезмерного потребления материалов (сейчас особенно онлайн-контента), которые считаются тривиальными, незначительными или не требуют усилий. Также что-то, что может с большой вероятностью привести к такому ухудшению».

Первое зафиксированное использование этого слова обнаружено в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», в которой он описывает свой опыт жизни в естественной среде. Торо критикует тенденцию общества обесценивать сложные идеи в пользу простых и считает это показателем общего упадка интеллектуальных усилий. «В то время как Англия пытается вылечить картофельную гниль, не будет ли кто-либо пытаться вылечить мозговую гниль, которая распространена гораздо более широко и фатально?» — задается вопросом автор.

Термин приобрел новое значение в цифровую эпоху, особенно за последние 12 месяцев. Первоначально он набрал популярность в социальных сетях, особенно в TikTok, а потом распространился в журналистике. В этом году центр психического здоровья в США даже опубликовал в сети советы о том, как распознать и избежать «гниения мозга». Центр психического здоровья США в этом году даже опубликовал в сети советы о том, как распознать «гниение мозга» и избежать его.

Оксфордские эксперты составили шорт-лист из шести слов, чтобы отразить настроения уходящего года. В него вошли «демьюр» (demure, сдержанный), «динамичное ценообразование» (dynamic pricing), «лор» (lore, совокупность знаний о чем-либо), «ромэнтези» (romantasy, романтическое фэнтези), а также «слоп» (slop, низкокачественный материал в интернете, сгенерированный ИИ).

В России в ноябре Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина словом 2024 года назвал слово «Пушкин». «Грамота.ру» выбрала «вайб», в тройку лидеров вошли также «скуф» и «прилет».

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Комментарии
9
Cashmare
1 час
возможно, в цкб это самый распространенный диагноз, но врачебная тайна не позволяет это обнародовать
Вангуювсем
1 час
Толстый намек на тонкие обстоятельства. Причем по телевизору и в зю-информпространстве постоянно звучит мантра: - не-не, это ОНИ промыли мозги 13%, а не мы - внушаемым 87% (и продолжаем нон-стоп) !!! :)))
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