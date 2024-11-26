«Грамота.ру» назвала три главных слова 2024 года. Они как «зеркало суровой реальности»

«Вайб» стал словом 2024 года. Еще в тройке лидеров — «скуф» и «прилет». Результаты своего исследования «Слово года» во вторник, 26 ноября, опубликовал портал «Грамота.ру».

Как говорится в публикации, вайб появился в русском языке несколько лет назад, но в 2024-м продемонстрировал устойчивый рост упоминаемости и стал известен за пределами молодежи.

«Вайб — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации», — пишут на сайте «Грамоты.ру».

Там же есть определения и других слов нынешнего года.



Обычно «скуф» используется для обозначения мужчины старше 35 лет, неопрятного, с пивным животом, консервативными взглядами и бесперспективной работой. А слово «прилет» приобрело новое значение в контексте боевых действий. Так теперь говорят об ударе одиночного снаряда по объекту или территории.