«Грамота.ру» назвала три главных слова 2024 года. Они как «зеркало суровой реальности»

«Вайб» стал словом 2024 года. Еще в тройке лидеров — «скуф» и «прилет». Результаты своего исследования «Слово года» во вторник, 26 ноября, опубликовал портал «Грамота.ру».
В экспертном голосовании участвовали более четырехсот филологов из разных российских городов. Так, 124 балла набрал «прилет», 229 — «скуф», 256 — «вайб».
Как говорится в публикации, вайб появился в русском языке несколько лет назад, но в 2024-м продемонстрировал устойчивый рост упоминаемости и стал известен за пределами молодежи.
«Вайб — это настроение или атмосфера, которая исходит от человека, объекта, места или ситуации», — пишут на сайте «Грамоты.ру».
Там же есть определения и других слов нынешнего года.
Обычно «скуф» используется для обозначения мужчины старше 35 лет, неопрятного, с пивным животом, консервативными взглядами и бесперспективной работой. А слово «прилет» приобрело новое значение в контексте боевых действий. Так теперь говорят об ударе одиночного снаряда по объекту или территории.
Руководитель «Грамоты.ру» Константин Деревенко описал тройку лидеров как «зеркало суровой реальности, антигерой нашего времени и надежда». Также он добавил, что «россияне выбрали надежду».
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