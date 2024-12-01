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Происшествия Рэпер MAYOT высказался по поводу работы силовиков на его концерте в Петербурге

Рэпер MAYOT высказался по поводу работы силовиков на его концерте в Петербурге

3 096
3 комментария

Рэпер MAYOT 1 декабря прокомментировал рейд силовиков на своем концерте в петербургском клубе Base. Музыкант отметил, что концерт состоялся и не был сорван.

По словам Артема Никитина (настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.), сотрудники силовых структур приехали, чтобы проверить, как проходят выступления в клубе на Кондратьевском проспекте. Визит был спровоцирован инцидентом, который произошел после выступления другого артиста неделю назад. Тогда три подростка отравились «аптечными наркотиками» и были госпитализированы.

«Только по завершении работ сотрудников полиции организаторы смогли запустить всех людей на площадку. Хочу выразить благодарность своим слушателям, команде и организаторам — я рад, что концерт состоялся, пусть и с задержкой», — подчеркнул MAYOT.

«Фонтанка» писала, что в клубе Base следователи ГСУ СК и полицейские искали нарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и тех, кто к нему может быть причастен. С концерта в отделы увезли 18 нетрезвых юных зрителей.

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Комментарии
3
Klaustrofobik
1 час
Чем бы только не заниматься, лишь бы не преступников ловить и на воблу не поехать. Красота а не работа.
Kostyn
42 минуты
В клубе был тайный покупатель, кличка Екатерина Михайловна.
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