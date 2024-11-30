В полиции рассказали, что нашли в клубе на Кондратьевском. Там продолжают ждать Mayot, кто-то шестой час

Без малого двадцать человек увезли в отделы полиции из клуба Base на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Пока зрители смогли посмотреть только рейд, концерт Mayot по-прежнему не начался.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 30 ноября в отделы полиции увезли 18 нетрезвых зрителей. Большинство из них несовершеннолетние — административный протокол ждёт их родителей.

В ГСУ СК по Петербургу рассказали, что в клубе проводили рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. В производстве ведомства находятся материалы проверки после госпитализации трёх подростков после концерта на этой же площадке в минувшую пятницу. Сегодня искали в том числе тех, кто может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ.