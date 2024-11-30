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Происшествия В полиции рассказали, что нашли в клубе на Кондратьевском. Там продолжают ждать Mayot, кто-то шестой час

В полиции рассказали, что нашли в клубе на Кондратьевском. Там продолжают ждать Mayot, кто-то шестой час

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7 комментариев

Без малого двадцать человек увезли в отделы полиции из клуба Base на Кондратьевском проспекте в Петербурге. Пока зрители смогли посмотреть только рейд, концерт Mayot по-прежнему не начался.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вечером 30 ноября в отделы полиции увезли 18 нетрезвых зрителей. Большинство из них несовершеннолетние — административный протокол ждёт их родителей.

Полиция нагрянула на концертную площадку на Кондратьевском проспекте вместе с кинологами и сотрудниками Следственного комитета. Задействовали мобильное оборудование для проверки на наркотическое опьянение.

В ГСУ СК по Петербургу рассказали, что в клубе проводили рейд по выявлению нарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. В производстве ведомства находятся материалы проверки после госпитализации трёх подростков после концерта на этой же площадке в минувшую пятницу. Сегодня искали в том числе тех, кто может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ.

30 ноября в Base собирались на сольный концерт рэпера Mayot. Двери клуба должны были открыть в 18 часов, зрители начали собираться за два часа до этого. Судя по сообщениям в аккаунтах исполнителя, его продолжают ждать. Организаторы о переносе мероприятия в соцсетях не сообщали.

Около 22 часов, по словам зрителей, концерт все же начался.

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Комментарии
7
alexpv
46 минут
Так нашли запрещенные вещества то? Или только нетрезвых подростков? так для этого не нужно срывать мероприятие в клубе, достаточно на футбольный матч или по дворам вечером прокатиться. Стоило оно того? поймать выпивших пива с привлечением десятков экипированных омоновцев. Круть.
kachumnoy
30 минут
Что такое mayot?
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