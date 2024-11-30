Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 767мм 91%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
20 лет без Финляндии
Копим на будущее
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Полиция пришла на концерт Mayot в Петербурге по следам отравлений подростков

Полиция пришла на концерт Mayot в Петербурге по следам отравлений подростков

2 144
Написать комментарий

Силовики встречают зрителей, которые пришли на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Петербурге. Им аукнулось выступление другого рэпера в том же клубе, после которого юную компанию нашли без сознания.

О сотрудниках правоохранительных органов в клубе Base на Кондратьевском проспекте рассказывают в соцсетях. В шесть часов вечера 30 ноября там ждали выступления Артёма Никитина, более известного как Mayot. Судя по рассказам с места, в седьмом часу вечера часть зрителей по-прежнему толпилась у входа.

По предварительным данным «Фонтанки», к клубу приехали полицейские и представители администрации Калининского района. Там же была передвижная лаборатория для проверки на наркотики.

Повышенное внимание к мероприятию в Base связано с последствиями концерта в этом же клубе в минувшую пятницу. Тогда зрителей собирал 17-летний рэпер Uglystephan. Степан — сын актера Федора Дунаевского, сыгравшего главную роль в фильме «Курьер». После его выступления охрана площадки нашла на улице троих 16-летних подростков. Их госпитализировали с тяжелым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Все обстоятельства тогда выясняла полиция. Доклад ждал и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Mayot — 25-летний артист из Тюмени, который ворвался в музыкальный мир в 2018 году. Теперь он собирает залы по всей России, имеет фиты с Гуфом, Моргенштерном* и многими другими артистами.

*Внесён Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46