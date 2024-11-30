Полиция пришла на концерт Mayot в Петербурге по следам отравлений подростков

Силовики встречают зрителей, которые пришли на концерт хип-хоп исполнителя Mayot в Петербурге. Им аукнулось выступление другого рэпера в том же клубе, после которого юную компанию нашли без сознания.
О сотрудниках правоохранительных органов в клубе Base на Кондратьевском проспекте рассказывают в соцсетях. В шесть часов вечера 30 ноября там ждали выступления Артёма Никитина, более известного как Mayot. Судя по рассказам с места, в седьмом часу вечера часть зрителей по-прежнему толпилась у входа.
По предварительным данным «Фонтанки», к клубу приехали полицейские и представители администрации Калининского района. Там же была передвижная лаборатория для проверки на наркотики.
Повышенное внимание к мероприятию в Base связано с последствиями концерта в этом же клубе в минувшую пятницу. Тогда зрителей собирал 17-летний рэпер Uglystephan. Степан — сын актера Федора Дунаевского, сыгравшего главную роль в фильме «Курьер». После его выступления охрана площадки нашла на улице троих 16-летних подростков. Их госпитализировали с тяжелым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Все обстоятельства тогда выясняла полиция. Доклад ждал и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Mayot — 25-летний артист из Тюмени, который ворвался в музыкальный мир в 2018 году. Теперь он собирает залы по всей России, имеет фиты с Гуфом, Моргенштерном* и многими другими артистами.
*Внесён Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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