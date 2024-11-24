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Происшествия В Петербурге компания подростков потеряла сознание после концерта рэпера Uglystephan

В Петербурге компания подростков потеряла сознание после концерта рэпера Uglystephan

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6 комментариев

Полиция Калининского района выясняет, что произошло в клубе Base на Кондратьевском проспекте, рядом с которым трех подростков нашли в бессознательном состоянии.

Как стало известно «Фонтанке» 24 ноября, в ночь на субботу охрана концертной площадки обнаружила на улице трех молодых людей, лежащих на земле. Все были госпитализированы в детскую больницу имени Филатова с тяжелым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия.

Пострадавшим по 16 лет, все учатся в разных колледжах Петербурга. По предварительным данным, один из них принес с собой на концерт таблетки, которые предложил друзьям. После съеденного им стало плохо, за 10 минут до полуночи подростки отключились. Пока что административные протоколы составлены только в отношении родителей учащихся. Им вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В пятницу, 22 ноября, в клубе Base выступил 17-летний рэпер Uglystephan. Степан — сын актера Федора Дунаевского, сыгравшего главную роль в фильме «Курьер».

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Комментарии
6
aprahka
2 часа
Один обдолбанный что то говорит для других обдолбанных.Вот и вся "музыка".
Denis_5e4cccd08a04e
1 час
Депримирующее действие - это лишение премии?
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