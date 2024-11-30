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Власть СМИ: в Тбилиси за участие в беспорядках на митинге задержаны россияне

СМИ: в Тбилиси за участие в беспорядках на митинге задержаны россияне

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3 комментария

Как минимум восемь граждан России задержаны в Тбилиси за участие в беспорядках на антиправительственном митинге у здания парламента. Об этом 30 ноября пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Имеди».

Все задержанные — мужчины. Самому возрастному — 55 лет, самому молодому — 24 года. По данным канала, всех их обвиняют в мелком хулиганстве, неподчинении полиции и других административных правонарушениях.

Sputnik Грузия пишет, что на акциях протеста в Тбилиси задержано 10 иностранцев. Среди них помимо россиян граждане Белоруссии и США.

Тем временем протесты в Грузии продолжаются. Уже известно, что специальная следственная служба возбудила уголовное дело по фактам превышения служебных полномочий со стороны спецназа и полиции во время разгона акций 28–30 ноября.

По данным МВД страны на утро 30 ноября, на митинге полиция задержала 107 человек за неповиновение правоохранителям и хулиганство. Есть пострадавшие как со стороны силовиков, так и со стороны протестующих.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о том, что переговоры о вступлении в ЕС были отложены. В ответ оппозиция собрала людей на акцию протеста. «Фонтанка» рассказывала об обстановке в столице Грузии. На следующий день митинг возобновился — уже стихийно. Той же ночью начался силовой разгон протестующих спецназом.

29 ноября силовики снова применяли спецсредства, в том числе водомет. Демонстранты переместились от здания парламента дальше на проспект Руставели, разжигая костры и сооружая баррикады. В ночь на 30 ноября протестующие ворвались в офис правящей партии «Грузинская мечта» на проспекте Руставели, разбили в нем окна и забросали его камнями и яйцами.

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Комментарии
3
Гость
23 минуты
В виде исключения отдать в трудовое рабство.
4953694
12 минут
Кто бы сомневался, что для организации майдана за деньги в любую страну поедут. Если власть не будет слишком мягкой, протесты сойдут на нет очень быстро.
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