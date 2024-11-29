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Общество Стычки, водометы, фейерверки: в Грузии возобновилась акция протеста

Стычки, водометы, фейерверки: в Грузии возобновилась акция протеста

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15 комментариев

В Грузии в пятницу, 29 ноября, возобновилась акция протеста, начавшаяся накануне после временного отказа властей от переговоров по вступлению в Евросоюз. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года.

Вчера в ходе демонстрации задержали более 40 человек, пострадало 32 полицейских и 15 журналистов. Сегодня у грузинского парламента оставалась группа протестующих с флагами республики и ЕС, а около 18 часов протестующие снова начали стягиваться к зданию парламента.

Второй день подряд в акции участвуют несколько сотен студентов, протестующие перекрыли проспект Руставели. Также в Тбилиси началась акция солидарности в поддержку журналистов, пострадавших во время протестов накануне.

На площади Свободы в центре Тбилиси были мобилизованы спецназ, водометы и спецтехника. Протестующие начали раздавать участникам акции защитные маски и противогазы. Кто-то из митингующих парламента Грузии поджег проводку камер наблюдения у фасада здания.

Жители грузинского Батуми вышли на акцию протеста и дошли до здания Конституционного суда. Протесты также проходят в Кутаиси, Зугдиди, Гори, Чхороцку и Поти.

Люди собрались на митинги стихийно, не дожидаясь призывов оппозиции. Около 21:44 у здания парламента Грузии полиция начала предупреждать митингующих о незаконности их действий. Спецназ надел противогазы.

Народу перед парламентом между тем становилось всё больше. Люди начали запускать в парламент фейерверки.

В 22 часа между протестующими и полицейскими начались стычки. Правоохранители использовали перцовый спрей. Вслед за этим спецназ начал использовать водометы.

Сообщается, что на акции протеста в Тбилиси пострадал один сотрудник МВД. У здания парламента протестующие кидают в полицию камни и возвращают силовикам брошенные ими газовые гранаты.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала сотрудников полиции отказаться от применения силы против сограждан

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Грузия Протест Тбилиси Спецназ Стычки
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Комментарии
15
Maxi 555
32 минуты
50 на 50 снесут иванишвили.
Сила в Правде!!
40 минут
таки дожмут пропутинских хорошо.
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