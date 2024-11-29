В Южно-Приморском парке нашли седовласого мертвеца, висящего на дереве

В Южно-Приморском парке нашли висящее на дереве тело пожилого мужчины. По данным «Фонтанки», его 29 ноября обнаружил местный житель, гулявший возле храма Иоанна Милостивого. На седовласом мертвеце был черный пуховик и черные джинсы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность покойного. Им оказался мужчина, который буквально несколько дней назад отметил 88-летие.

Обстоятельства смерти выясняются. Дело передано в следственный отдел СК.