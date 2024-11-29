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Происшествия В Южно-Приморском парке нашли седовласого мертвеца, висящего на дереве

В Южно-Приморском парке нашли седовласого мертвеца, висящего на дереве

1 579
5 комментариев

В Южно-Приморском парке нашли висящее на дереве тело пожилого мужчины. По данным «Фонтанки», его 29 ноября обнаружил местный житель, гулявший возле храма Иоанна Милостивого. На седовласом мертвеце был черный пуховик и черные джинсы.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность покойного. Им оказался мужчина, который буквально несколько дней назад отметил 88-летие.

Обстоятельства смерти выясняются. Дело передано в следственный отдел СК.

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Комментарии
6
282620715
27 минут
Тому кто поставил смайлик, такой же судьбы!
ixform
9 минут
ре[хаб социализации] этих.. лиц без определённого места жительства категории [у которых жилья нет по базе ФНС] ну типа ФНС же налоги выписывает, а что происходит когда самострой у кочевого народа не проходит по базам и не стоит ли им выписать неуплаченный налог?
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