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Общество Минцифры: отсрочка для IT-специалистов действует, но с марта изменят правила получения брони

Минцифры: отсрочка для IT-специалистов действует, но с марта изменят правила получения брони

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8 комментариев

Минцифры России опровергло информацию об отмене отсрочки от армии для IT-специалистов в России с 21 марта 2025 года. Отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, подчеркивается 29 ноября в сообщении в телеграм-канале министерства.

Из объяснения следует, что никаких специальных изменений для цифровой отрасли нет и до 21 марта 2025 года действуют уже оформленные брони. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, которые Минцифры доведет до сведения IT-компаний в течение декабря.

В министерстве добавили, что скорректировали общие правила бронирования сотрудников компаний всех отраслей: условия, при которых организацию признают обеспечивающей устойчивое функционирование экономики, позволяющие получить право бронирования.

На отсрочку от военной службы могут претендовать россияне до 30 лет, работающие по трудовому договору. Условием является высшее образование по одной из специальностей, включенных в перечень, утвержденный правительством России. В аккредитованной IT-компании военнообязанный должен проработать не менее 11 месяцев с начала года, предшествующего дате начала призыва. Действие правил получения отсрочки распространяется и на специалистов со стажем менее 11 месяцев, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

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Комментарии
8
Komisar8488
51 минута
Мясцо готовят!?
hedgehog_
37 минут
оружие выдадут? а патроны?
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