Минцифры: отсрочка для IT-специалистов действует, но с марта изменят правила получения брони

Минцифры России опровергло информацию об отмене отсрочки от армии для IT-специалистов в России с 21 марта 2025 года. Отсрочка, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, подчеркивается 29 ноября в сообщении в телеграм-канале министерства.

Из объяснения следует, что никаких специальных изменений для цифровой отрасли нет и до 21 марта 2025 года действуют уже оформленные брони. После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям, которые Минцифры доведет до сведения IT-компаний в течение декабря.

В министерстве добавили, что скорректировали общие правила бронирования сотрудников компаний всех отраслей: условия, при которых организацию признают обеспечивающей устойчивое функционирование экономики, позволяющие получить право бронирования.