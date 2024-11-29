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Власть Спикера Заксобрания избрали секретарем петербургской «Единой России»

Спикера Заксобрания избрали секретарем петербургской «Единой России»

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9 комментариев

Спикер петербургского парламента Александр Бельский стал секретарем регионального отделения «Единой России». За него проголосовали 183 делегата конференции.

Его конкурент, депутат Заксобрания Михаил Барышников, набрал два голоса. Выступая, он просил поддержать Бельского.

Ранее кандидатуру Александра Бельского на должность секретаря регионального отделения рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Возглавлявший партию в Петербурге Сергей Боярский сложил полномочия досрочно.

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Комментарии
9
282799367
2 часа
Они даже свой собственный междусобойчик в фарс превратили ;)
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
Партия жуликов и воров продолжает свое темное дело.
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