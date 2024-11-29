Спикера Заксобрания избрали секретарем петербургской «Единой России»

Спикер петербургского парламента Александр Бельский стал секретарем регионального отделения «Единой России». За него проголосовали 183 делегата конференции.
Его конкурент, депутат Заксобрания Михаил Барышников, набрал два голоса. Выступая, он просил поддержать Бельского.
Ранее кандидатуру Александра Бельского на должность секретаря регионального отделения рекомендовал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Возглавлявший партию в Петербурге Сергей Боярский сложил полномочия досрочно.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.