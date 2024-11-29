В Минэкономики ждут укрепления рубля

После прекращения нервозности на финансовом рынке в Минэкономики РФ ждут укрепления рубля. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, пишет ТАСС.

По словам Решетникова, серьезные колебания курса рубля в том числе связаны с разовыми факторами спекулятивного характера. Министр добавил, что российский торговый баланс остается крепким, а правительство работает вместе с ЦБ для нормализации ситуации.

«Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям», — заявил Решетников. Министр также признал, что ослабление рубля было связано с отсутствием торговли на бирже евро и долларом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что колебание курса рубля связано со многими факторами, но ситуация под контролем. Накануне российская валюта начала укрепляться. Что происходило на финансовом рынке — выясняла «Фонтанка».