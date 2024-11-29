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Финансы В Минэкономики ждут укрепления рубля

В Минэкономики ждут укрепления рубля

2 669
45 комментариев

После прекращения нервозности на финансовом рынке в Минэкономики РФ ждут укрепления рубля. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников, пишет ТАСС.

По словам Решетникова, серьезные колебания курса рубля в том числе связаны с разовыми факторами спекулятивного характера. Министр добавил, что российский торговый баланс остается крепким, а правительство работает вместе с ЦБ для нормализации ситуации.

«Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям», — заявил Решетников. Министр также признал, что ослабление рубля было связано с отсутствием торговли на бирже евро и долларом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что колебание курса рубля связано со многими факторами, но ситуация под контролем. Накануне российская валюта начала укрепляться. Что происходило на финансовом рынке — выясняла «Фонтанка».

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Комментарии
45
282799367
2 часа
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: — Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю. Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар." (c)
Свободу попугаям!
2 часа
Ждуны
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