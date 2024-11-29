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Общество Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Тбилиси. Многим потребовалась операция

Более 30 полицейских пострадали во время протестов в Тбилиси. Многим потребовалась операция

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14 комментариев

В Тбилиси у здания парламента ночью митинговали против решения грузинских властей отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. К утру всё успокоилось.

43 человека задержаны за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство, сообщает 29 ноября МВД Грузии. В результате действий протестующих пострадали 32 сотрудника МВД. У некоторых — серьезные травмы головы, глаз и тела, 13 потребовалось хирургическое вмешательство. В медучреждении, по данным на утро пятницы, остается один сотрудник правоохранительных органов.

Ночью участники митинга возвели баррикады на проспекте Руставели, подожгли вещи, нанесли ущерб имуществу мэрии Тбилиси, бросали в полицию стеклянные бутылки, камни, железные предметы и пиротехнику, ослепляли их лазерами, разбивали камеры видеонаблюдения. По данным СМИ, спецназ применял водомёты.

В среду, 27 ноября, спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что вступление в ЕС разрушит экономику страны, к подобному шагу стране нужно подготовиться. 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого начались протесты. Первые пострадавшие были уже вечером, среди них оператор телеканала «ТВ Пирвели».

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Комментарии
14
282694747
1 час
Российские мусора готовтесь!
Fedorov1983
31 минута
местный майдан?
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