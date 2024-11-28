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Бизнес Завод по выпуску дронов строят в Финляндии вместе с украинцами

Завод по выпуску дронов строят в Финляндии вместе с украинцами

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22 комментария

Финская группа оборонных и охранных технологий Summa Defense Oy вместе со своими украинскими партнерами намерена построить в Финляндии завод по производству беспилотных летательных аппаратов. К масштабному выпуску планируется приступить в начале 2025 года. В планах на будущее — производство также наземных и морских дронов. Об этом пишет 28 ноября портал News.Cision.

Целью компания видит быстрое увеличение производственных мощностей дронов, используемых в боях на Украине, и одновременно создание промышленного производства в Европе.

«Потребность в дроновых технологиях и производственных мощностях огромна. Дроны будут поставляться не только на Украину, но и в страны Евросоюза и НАТО. Дроны станут постоянной частью общества. Они широко работают в качестве охранников важнейших функций общества в гражданском, оборонном секторе и секторе безопасности», — комментирует генеральный директор Summa Defense Oy Юсси Холопайнен.

Для этого проекта Summa Defense Oy создает дочернюю компанию Summa Drones Oy, которая откроет в Финляндии совместное предприятие с украинскими партнерами (Kort, Elf Systems, Skyassist, MPS Development), контрольный пакет акций которых принадлежит Summa Drones.

Сейчас Summa Defense завершает переговоры о приобретении нескольких компаний в секторе технологий безопасности и обороны.

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Комментарии
22
never mind
17 минут
Ждем заявлений ватно-диванных уря-боевиков о "законной цели" на территории страны члена НАТО.
266611614
9 минут
Могли бы и россиян пригласить для совместного производства дронов для народного хозяйства.
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