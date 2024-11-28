Завод по выпуску дронов строят в Финляндии вместе с украинцами

Финская группа оборонных и охранных технологий Summa Defense Oy вместе со своими украинскими партнерами намерена построить в Финляндии завод по производству беспилотных летательных аппаратов. К масштабному выпуску планируется приступить в начале 2025 года. В планах на будущее — производство также наземных и морских дронов. Об этом пишет 28 ноября портал News.Cision .

«Потребность в дроновых технологиях и производственных мощностях огромна. Дроны будут поставляться не только на Украину, но и в страны Евросоюза и НАТО. Дроны станут постоянной частью общества. Они широко работают в качестве охранников важнейших функций общества в гражданском, оборонном секторе и секторе безопасности», — комментирует генеральный директор Summa Defense Oy Юсси Холопайнен.