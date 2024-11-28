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Власть CNN разъясняет, как будущий помощник Трампа по нацбезопасности думает остановить украинский конфликт

CNN разъясняет, как будущий помощник Трампа по нацбезопасности думает остановить украинский конфликт

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36 комментариев

Будущий помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассматривает несколько предложений по прекращению боевых действий между Россией и Украиной, включая предложение генерала Кейта Келлогга, которого Трамп назвал кандидатом на пост специального посланника в этих странах. Об этом сообщает 27 ноября CNN со ссылкой на источники.

Хотя детали стратегии еще прорабатываются, чиновники Трампа, скорее всего, будут настаивать на прекращении огня на этапе переговоров, чтобы временно заморозить конфликт. А также на том, чтобы европейские союзники и НАТО взяли на себя большую часть расходов на поддержку Украины.

«Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту лестницу эскалации, а не реагировать на нее», — сказал Уолтц.

Также рассматривается план Келлога (он был также советником по вопросам национальной безопасности в первой администрации Трампа), который предусматривает продолжение военной помощи США Украине при условии участия Киева в мирных переговорах с Россией и «формальной политики США по достижению прекращения огня и мирного урегулирования конфликта на Украине». Тем временем желание Украины вступить в НАТО будет «отложено» на длительный период, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

Уолтц также принял во внимание идеи, одобренные бывшим послом Трампа в Германии Риком Гренеллом, о создании «автономных регионов» на территории Украины.

Другое предложение, которое сейчас выдвигается, — позволить России сохранить территорию, которую она удерживает сейчас, в обмен на членство Украины в НАТО, хотя, по словам источников, похоже, мало кто из окружения Трампа горит желанием пригласить Украину в НАТО в ближайшее время.

Украина была среди вопросов, которые Уолтц обсудил с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном во время встречи на прошлой неделе. Представитель переходного периода Трампа заявил, что избранный президент намерен положить конец войне.

Тем не менее источники издания предупреждают, что пока «слишком рано» говорить о том, как в конечном итоге будет выглядеть стратегия команды Трампа по прекращению войны на Украине. Сам Трамп постоянно меняет свои позиции и тактику подачи сообщений, особенно по вопросам внешней политики, а это означает, что процесс планирования в отношении Украины, скорее всего, будет нестабильным.

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Украинский конфликт Трамп Дональд Трамп
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Комментарии
36
282799367
1 час
Дайте-ка спрогнозирую, чем это закончится: -Нас опять обманули!!!
Evgeniy Opel_Reshetov
41 минута
Страна с дырочными туалетами на улице, диктующая ультиматумы остальному миру. Что-либо более восхитительное придумать очень сложно.
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