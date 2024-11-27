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Общество Петербуржцам предлагают пройти тест на ВИЧ и получить в подарок билет в музей

Петербуржцам предлагают пройти тест на ВИЧ и получить в подарок билет в музей

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2 комментария

Петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД проводит совместную акцию с ОАО РЖД в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Горожанам предлагают узнать свой ВИЧ-статус и заодно бесплатно сходить в музей.

С 10:00 до 18:00 1 декабря у главного входа в Музей железных дорог России, расположенного в Библиотечном переулке, 4, корпус 2, будет работать мобильный пункт, где можно будет пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Каждый, кто его пройдет, получит бесплатный билет в музей, сообщают 27 ноября в телеграм-канале Санкт-Петербургского центра СПИД.

А со 2 по 7 декабря и 9 декабря мобильный пункт продолжит работу у Балтийского вокзала. Протестироваться можно будет с 16:00 до 20:00. Это быстро, бесплатно и анонимно, добавляют в Центре.

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что с 2016 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снизилась почти на 40 %, достигнув на сегодняшний день исторического минимума. В ноябре 2022 года российские СМИ со ссылкой на данные UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ/СПИДу) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний опубликовали информацию о том, что в 2021 году Россия стала пятой в мире по темпам распространения ВИЧ. На следующий день ведомство опубликовало опровержение. «Фонтанка» тогда взяла интервью у главы Федерального центра Роспотребнадзора по борьбе с ВИЧ Вадима Покровского.

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Комментарии
2
Igor_SPb
6 минут
А ничего, что в толпящейся огромной очереди на бесплатное тестирование и в бесплатный музей, будет тесный контакт граждан и распространение всяких ковидов, гриппов и прочих нехорошестей разных, в пик заболеваемости? Масочки требуют, расстояние в минимум полтора метра сохраняют?
Гость
12 минут
Всех у кого ВИЧ отправить на СВО.
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