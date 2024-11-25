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Общество Мурашко: заболеваемость ВИЧ достигла исторического минимума

Мурашко: заболеваемость ВИЧ достигла исторического минимума

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10 комментариев

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась почти на 40% и на сегодняшний день достигла исторического минимума. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает ТАСС.

На X Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа Мурашко подчеркнул, что ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России остается стабильной и управляемой. После запуска предыдущей Государственной стратегии в 2016 году количество новых случаев заражения ВИЧ в стране сократилось примерно на 40%, достигнув самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Напомним, 6 ноября 2022 года российские СМИ опубликовали информацию о том, что РФ по итогам 2021 года заняла пятое место в мире по темпам распространения ВИЧ. Сведения распространили со ссылкой на данные UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ/СПИДу) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. На следующий день, 7 ноября, ведомство на своем сайте опубликовало опровержение, назвав информацию «очередной пропагандистской провокацией». В связи с этим «Фонтанка» взяла интервью у академика РАН, главы Федерального центра Роспотребнадзора по борьбе с ВИЧ Вадима Покровского.

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ВИЧ Михаил Мурашко Здравоохранение
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Комментарии
10
Sonata
1 час
Это как в ковидные времена в заключении писали, что больной помер от инсульта, пневмонии и от чего угодно, но не от ковида.
qwestik
1 час
Носители дружно куда то отправились ?
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