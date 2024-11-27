Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

1 м/c,

зап.

 763мм 95%
Подробнее
3 Пробки
USD 108,01
EUR 113,09
Конфликт жителей и Birch
Новая магистраль в Приморском
Промышленный Петербург
Петербург настоящего и будущего глазами архитекторов
У скейтера без ног появились протезы
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Росгвардейцы спасли водителя микроавтобуса от преследователей во Всеволожске

Росгвардейцы спасли водителя микроавтобуса от преследователей во Всеволожске

2 991
11 комментариев
Источник:

Дорожный конфликт между водителями во Всеволожском районе Ленобласти перерос в угрозы и преследование. Причем на подмогу одному из участников пришел знакомый на еще одной машине. Оставшийся в меньшинстве обратился за помощью к Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 26 ноября во Всеволожске. К зданию отдела вневедомственной охраны подъехал Volkswagen Transporter. Его водитель, 45-летний мужчина, обратился к сотрудникам за помощью, рассказав, что незадолго до этого на перекрестке проспекта Грибоедова и Пушкинской улицы у него случился конфликт с водителем Renault Megane, сообщает 27 ноября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Со слов мужчины, после конфликта водитель «Рено» начал следовать за ним и угрожать расправой. А некоторое время спустя к преследованию подключился KIA.

Росгвардейцы блокировали «Рено» и «КИА» и задержали ехавших в них мужчин — уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте 32 и 27 лет. Их передали наряду патрульно-постовой службы, после чего всех участников конфликта доставили в 128-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область Дорожный конфликт Росгвардия
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Игорь Протасов
1 час
Ключевая фраза здесь - "уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте 32 и 27 лет".
AndrewBarsik
36 минут
Надо помочь всем этим уроженцам Закавказья вновь обрести далёкую Родину. Всем разом в один день. За счёт тех, кто их сюда пустил.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Новости компаний
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ТОП 5
Новости компаний
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26
Должников «Петербургтеплоэнерго» в Петроградском районе посетили приставы
27 ноября, 15:43
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
Встречайте: секреты продаж в недвижимости в первой книге от топ-менеджера ГК «КВС»
27 ноября, 14:10
Комплексная задача. Как создать комфортную среду обитания для горожанина
27 ноября, 13:02
«ПСК Эксперт». Как технологии меняют дома
27 ноября, 12:50
Setl Group получил награду «Надежный застройщик России-2024»
27 ноября, 12:36
На Царскосельских холмах появится ещё один детский сад
26 ноября, 18:00
БСПБ поддержал бизнес-конференцию для дизайнеров в Санкт-Петербурге
26 ноября, 17:40
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10