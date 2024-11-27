Росгвардейцы спасли водителя микроавтобуса от преследователей во Всеволожске

Дорожный конфликт между водителями во Всеволожском районе Ленобласти перерос в угрозы и преследование. Причем на подмогу одному из участников пришел знакомый на еще одной машине. Оставшийся в меньшинстве обратился за помощью к Росгвардии.
Инцидент произошел вечером 26 ноября во Всеволожске. К зданию отдела вневедомственной охраны подъехал Volkswagen Transporter. Его водитель, 45-летний мужчина, обратился к сотрудникам за помощью, рассказав, что незадолго до этого на перекрестке проспекта Грибоедова и Пушкинской улицы у него случился конфликт с водителем Renault Megane, сообщает 27 ноября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.
Со слов мужчины, после конфликта водитель «Рено» начал следовать за ним и угрожать расправой. А некоторое время спустя к преследованию подключился KIA.
Росгвардейцы блокировали «Рено» и «КИА» и задержали ехавших в них мужчин — уроженцев одной из стран Закавказья в возрасте 32 и 27 лет. Их передали наряду патрульно-постовой службы, после чего всех участников конфликта доставили в 128-й отдел полиции для выяснения обстоятельств.
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