Росгвардейцы спасли водителя микроавтобуса от преследователей во Всеволожске

Дорожный конфликт между водителями во Всеволожском районе Ленобласти перерос в угрозы и преследование. Причем на подмогу одному из участников пришел знакомый на еще одной машине. Оставшийся в меньшинстве обратился за помощью к Росгвардии.

Инцидент произошел вечером 26 ноября во Всеволожске. К зданию отдела вневедомственной охраны подъехал Volkswagen Transporter. Его водитель, 45-летний мужчина, обратился к сотрудникам за помощью, рассказав, что незадолго до этого на перекрестке проспекта Грибоедова и Пушкинской улицы у него случился конфликт с водителем Renault Megane, сообщает 27 ноября пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.