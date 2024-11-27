TikTok блокирует часть бьюти-фильтров для подростков из-за проблем с психикой. Кроличьи уши и собачий нос остаются

Несовершеннолетние пользователи столкнутся с новыми правилами использования бьюти-фильтров в социальной сети TikTok: часть из них заблокировали из-за возникающих у подростков психологических проблем. Об этом 27 ноября сообщает издание KOHA.

Фильтры, которые добавляют другие эффекты, такие, как кроличьи уши или собачий нос, не будут удалены.

Социальная сеть более чем с миллиардом пользователей объявила об изменениях на форуме по безопасности в своей штаб-квартире в Дублине. Нововведения обусловлены опасениями в том, что бьюти-фильтры оказывают своего рода психологическое давление на подростков, в основном девочек, которые сталкиваются с негативными эмоциями после их использования. Некоторые молодые люди говорят, что после использования фильтров «они осознали, насколько уродливы их лица».