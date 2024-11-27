ИИ, обученный на госданных, проверят на угрозу нацбезопасности РФ

Искусственный интеллект, обученный на данных государственного значения, будут оценивать на наличие угроз для национальной безопасности и обороны России. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на паспорт федерального проекта «Цифровое госуправление».

В документе указано, что на проверку ИИ из федерального бюджета будет выделено 8,1 миллиарда рублей до 2030 года, а за реализацию проекта отвечает ФСБ. Предполагается, что к указанному сроку пять систем искусственного интеллекта уже получат подтверждение о допустимости безопасного использования.

Также отмечается, что в 2025–2026 годах планируется провести научно-исследовательскую работу по анализу моделей ИИ, обученных на государственных данных, а в 2027–2028 годах — разработать и внедрить первую версию программного обеспечения, предназначенного для анализа искусственного интеллекта.

Как передает «Коммерсантъ», в Минцифры сообщили о намерении содействовать развитию искусственного интеллекта, включая новый нацпроект, отметив, что он находится на последнем этапе согласования. По словам аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, до официального утверждения нацпроекта обсуждать планы, предусмотренные федеральным проектом, еще рано.

Руководитель группы консалтинга MTS AI Дмитрий Черноус объясняет, что государственные данные дают возможность создавать модели искусственного интеллекта, которые более точно отражают особенности и потребности конкретной страны или региона. Это, в свою очередь, позволяет разрабатывать более точные и актуальные решения.

Несмотря на это, по мнению генерального директора группы компаний ST IT, обучение искусственного интеллекта на государственных данных должно осуществляться с повышенными мерами безопасности, и доступ к результатам такого обучения должны иметь только уполномоченные пользователи.