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Общество Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в университете в Рязани

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в университете в Рязани

295
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина. О достигнутой договоренности с экс-министром 26 ноября сообщил и. о. ректора РГУ Дмитрий Боков.

«Рад поделиться хорошей новостью!», написал он в своем телеграм-канале и рассказал о визите Кнайсль. Какой именно предмет будет вести госпожа министр, он не уточнил, но обещал поделиться подробностями в ближайшее время.

Кнайсль уехала из Австрии в 2021 году. В прошлом году она рассказала, что проживает в деревне Петрушово в Рязанской области, местные жители относятся к ней хорошо. До этого она жила в Петербурге, став руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета.

На полях четвертого Евразийского женского форума в сентябре текущего года она поведала, что переехала в новый дом в Рязанской области, в котором «счастливо живет со своими кошками, собаками, курами и утками».

Подробнее о её судьбе читайте на «Фонтанке».

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ПО ТЕМЕ
Карин Кнайсль Рязанская область РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
увеселения австрийской бабушки тоже оплачено из бездонной российской казны, как и ее милую старость в окружении кур, уток, в уютном домике под охраной фэсэо.
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