Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в университете в Рязани

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете имени Есенина. О достигнутой договоренности с экс-министром 26 ноября сообщил и. о. ректора РГУ Дмитрий Боков.

«Рад поделиться хорошей новостью!», написал он в своем телеграм-канале и рассказал о визите Кнайсль. Какой именно предмет будет вести госпожа министр, он не уточнил, но обещал поделиться подробностями в ближайшее время.

Кнайсль уехала из Австрии в 2021 году. В прошлом году она рассказала, что проживает в деревне Петрушово в Рязанской области, местные жители относятся к ней хорошо. До этого она жила в Петербурге, став руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета.