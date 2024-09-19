Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в новый дом под Рязанью

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, живущая в России, переехала в свой новый дом в Рязанской области. Об этом она рассказала РИА Новости в интервью, опубликованном 19 сентября.
«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — сказала Кнайсль на полях четвертого Евразийского женского форума.
«Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — добавила она.
В деревне, по её словам, живут приятные люди, рядом есть продуктовый магазин и автобусная остановка.
Также на форуме она отметила, что у женщин в России и в Центральной Европе есть особенная черта.
«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — сказала Кнайсль.
В Германии по-другому.
«Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип Ангелы Меркель — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — пояснила она.
В прошлом году Кнайсль рассказывала агентству, что проживает в деревне Петрушово в Рязанской области, местные жители относятся к ней хорошо. До этого она жила в Петербурге, став руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета. А уехала из Австрии она в 2021 году. Подробнее о её судьбе читайте на «Фонтанке».