    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, зап

    774мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.67eur102.04

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в новый дом под Рязанью

    2177
    15 комментариев

    Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, живущая в России, переехала в свой новый дом в Рязанской области. Об этом она рассказала РИА Новости в интервью, опубликованном 19 сентября.

    «Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — сказала Кнайсль на полях четвертого Евразийского женского форума.

    «Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — добавила она.

    В деревне, по её словам, живут приятные люди, рядом есть продуктовый магазин и автобусная остановка.

    Также на форуме она отметила, что у женщин в России и в Центральной Европе есть особенная черта.

    «Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — сказала Кнайсль.

    В Германии по-другому.

    «Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип Ангелы Меркель — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — пояснила она.

    В прошлом году Кнайсль рассказывала агентству, что проживает в деревне Петрушово в Рязанской области, местные жители относятся к ней хорошо. До этого она жила в Петербурге, став руководителем центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета. А уехала из Австрии она в 2021 году. Подробнее о её судьбе читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    Карин КнайсльРязанская область
    ЛАЙК1
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close