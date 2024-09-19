Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в новый дом под Рязанью

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, живущая в России, переехала в свой новый дом в Рязанской области. Об этом она рассказала РИА Новости в интервью, опубликованном 19 сентября.



«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — сказала Кнайсль на полях четвертого Евразийского женского форума.



«Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме», — добавила она.



В деревне, по её словам, живут приятные люди, рядом есть продуктовый магазин и автобусная остановка.

