СК провел обыски в офисе перевозчика после ДТП с автобусом в Новоселье

После ДТП с автобусом областного маршрута № 181, врезавшимся в фуру у поселка Новоселье, Следственный комитет Ленинградской области провел обыски в офисе компании-перевозчика «Вест-Сервис». Об этом 26 ноября пишет 47news со ссылкой на СК, где подтвердили информацию.

Обыски прошли накануне. Также следователи осмотрели парк компании.

Авария случилась в понедельник утром у дома 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса по дороге из Новоселья в Пески влетел в стоявшую на обочине фуру. В результате аварии пострадали 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Его задержали.