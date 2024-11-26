СК провел обыски в офисе перевозчика после ДТП с автобусом в Новоселье

После ДТП с автобусом областного маршрута № 181, врезавшимся в фуру у поселка Новоселье, Следственный комитет Ленинградской области провел обыски в офисе компании-перевозчика «Вест-Сервис». Об этом 26 ноября пишет 47news со ссылкой на СК, где подтвердили информацию.
Обыски прошли накануне. Также следователи осмотрели парк компании.
Авария случилась в понедельник утром у дома 8 по Красносельскому шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Водитель автобуса по дороге из Новоселья в Пески влетел в стоявшую на обочине фуру. В результате аварии пострадали 15 человек, среди которых пятеро детей. Одна из пассажирок находится в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.
По факту аварии СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
В отношении водителя полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Его задержали.
Компания «Вест-Сервис» — один из трех коммерческих перевозчиков, которые остались в Петербурге после проведения транспортной реформы и недавнего ухода компании «Такси». Принадлежит Леониду Бондаренко, как и «Питеравто». Контракт на обслуживание 181-го маршрута был заключен с комитетом по транспорту Ленобласти в июне, он действует до марта 2030 года. Стоимость — 588 млн рублей, но в этот контракт входят также маршруты № 105А, 486 и 635. Что касается 181-го маршрута, то его общая протяженность в обе стороны — 40 км. 112 рейсов в день с интервалом от 13-14 минут в часы пик до 30 минут поздним вечером. Должны обслуживать его автобусы вместимостью не менее 49 мест, длиной от 7,5 до 10 метров.
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