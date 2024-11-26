Петербургские врачи борются за жизнь художницы, которой требуется ампутация ноги после ДТП с автобусом

Большинство пострадавших пассажиров автобуса, врезавшегося в фуру в Ломоносовском районе Ленобласти, выписали. В больницах Петербурга остаются двое, в том числе 38-летняя художница, получившая более чем серьёзные травмы.

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, из пяти пациентов, поступивших после вчерашней аварии, в Городской больнице № 26 остаётся одна женщина. Она в реанимации, пока врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое. Ей требуется ампутация ноги.

У остальных не выявили опасных травм. Они покинули клинику и будут продолжать лечение амбулаторно — в поликлиниках по месту жительства.

По предварительным данным нашего издания, в реанимации 38-летняя художница родом из Перми. В родном городе она училась росписи по эмали, в Петербурге получила диплом художественно-промышленной академии имени Штиглица. Судя по открытым источникам, её работы выставлялись в том числе в музее городской скульптуры в Петербурге.

Автобус областного маршрута № 181, который обслуживает «Вест-Сервис», въехал в стоявшую у обочины фуру на Красносельском шоссе в Новоселье незадолго до половины восьмого часа утра 25 ноября. На записи регистратора из салона автобуса видно, что грузовик стоял без каких-либо огней.

Накануне сообщалось о 15 пострадавших. Одному — 5-летнему мальчику — госпитализация не потребовалась. Двое поступили в Ломоносовскую межрайонную больницу. Двум женщинам оказывали помощь в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Обе продолжают лечение амбулаторно. Ещё один пострадавший был доставлен в Александровскую больницу, 26 ноября он остаётся в клинике. Врачи оценивают его состояние как среднетяжёлое.

Двух братьев из Новоселья 15 и 12 лет осматривали в детской городской больнице № 1, они выписаны. Ещё два мальчика — братья 9 и 12 лет — поступили в детский городской многопрофильный клинический центр имени Раухфуса. Старший с ушибами, младший — с ушибами и переломом лучевой кости. Обоим также диагностировали сотрясение мозга. Из больницы их уже отпустили.

По последним данным, за помощью к медикам обратились 20 человек. Примерно столько же пассажиров было в автобусе. Водитель — 44-летний гражданин Узбекистана — задержан по делу о нарушении ПДД. Следственный комитет возбудил дело об оказании небезопасных услуг.