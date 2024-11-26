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Власть Финляндия Дубак, дорог нет: американцы и британцы в шоке от «ледяных» учений НАТО в Финляндии

Дубак, дорог нет: американцы и британцы в шоке от «ледяных» учений НАТО в Финляндии

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20 комментариев

Американские и британские артиллеристы поделились морозными впечатлениями после первых учений НАТО в Финляндии. Военных удивили не только снег и мороз, но и отсутствие дорог и инфраструктуры, признаются западные участники.

В Финляндии, всего в сотне километров от границы с Россией, недавно завершились крупнейшие артиллерийские учения НАТО в Европе. Впервые силы альянса отрабатывали действия в зимних условиях. Мероприятие длилось неделю и собрало более 5000 военнослужащих из 28 стран НАТО, которые участвовали в совместных боевых стрельбах. Для некоторых из них условия зимней Лапландии оказались чересчур экстремальными, сообщает UK Defence Journal.

Как рассказал Stars and Stripes сержант Калеб Джексон, начальник секции 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии США, военнослужащим пришлось работать в условиях гористой и ледяной местности. В холмистой области Роваярви войска разбили лагерь и расположились на огневых позициях, покрытых тонким слоем снега и льда. В это время года солнце за полярным кругом встает около 9:30 утра и заходит менее чем через шесть часов, примерно в 15:00.

Лейтенант финской армии Антти-Матти Пуйсто, командир огневого взвода финской бригады «Карелия», рассказал журналистам, что солдат учили важности сохранения тепла с помощью многослойной одежды, а также поддержания сухости и минимизации влажности в лагерях. Несмотря на это, впечатления остались яркими.

«41-я полевая артиллерийская бригада армии США в последний раз тренировалась в Финляндии в мае 2023 года, когда не было столь холодно и снежно, как сейчас. Даже если мы уже были здесь раньше, это новая местность для тренировок и привыкания к условиям», — отметил Джексон.

Командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер назвал условия «культурным шоком». Учения стали серьезным испытанием для личного состава в условиях экстремального арктического климата, где температура опускалась до минус 15 градусов по Цельсию. Артиллеристам провели интенсивные курсы по эксплуатации техники в холодную погоду и обучению вождению по снегу и льду.

«Для многих наших военнослужащих это был настоящий культурный шок — оказаться в таких сложных условиях», — подчеркнул майор Мортимер.

Полковник финской егерской бригады Ари Муре отметил еще в ходе учений, что дороги, мосты и железнодорожная инфраструктура Лапландии находятся в плохом состоянии. По его словам, в случае реального кризиса отсутствие транспортных путей может оставить армию и гражданское население без продовольствия, лекарств, топлива и других жизненно важных ресурсов.

Это были первые крупные учения НАТО, проведенные Финляндией с момента ее вступления в альянс, а также крупнейшие артиллерийские маневры НАТО, когда-либо проводившиеся в Европе.

Тем временем Финляндия предложила НАТО разместить на своей территории базу для больших разведывательных дронов альянса, а Военно-морские силы Финляндии анонсировали репетицию «международной операции» в Балтийском море.

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Комментарии
23
Игорь Протасов
5 минут
То ли дело наши - готовы жить в пещерах, рядиться в шкуры и воевать каменным топором :-)
280332134
14 минут
Как только ни появляется тема Финляндии - вся скучающая лахтоногая ботоферма радостно устремляется порезвиться на лакомом кусочке. "Ну эти фиНы тупыыые"))))
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