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Общество Финляндия хочет себе базу беспилотников НАТО

Финляндия хочет себе базу беспилотников НАТО

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11 комментариев

Финляндия предложила НАТО разместить на своей территории базу для больших разведывательных дронов альянса, пишет 7 ноября Yle.

Как сообщают журналисты, сейчас база разведывательных беспилотников находится на юге Европы — в Италии, но в связи с расширением НАТО на севере и увеличением числа операций в этом регионе возникла потребность еще в одной базе на севере. И военно-воздушные силы Финляндии в качестве вариантов имеют четыре базы, среди которых база в Пирккала подходит лучше всего.

Если все получится, то на объекте разместятся от нескольких десятков до нескольких сотен сотрудников и очень крупные беспилотные машины. Размах крыльев самых больших дронов-разведчиков НАТО составляет почти 40 метров, что сопоставимо с габаритами обычных пассажирских лайнеров. Дальность их полета — 16 000 километров. Дроны летают на высоте до 18 000 метров.

По информации издания, планирование базы для беспилотников находится на начальном этапе и между странами альянса есть конкуренция за право ее размещения. Политическое решение скорее всего будут принимать уже в 2025 году.

«Фонтанка» уже рассказывала, что в финском городе Миккели, у границы с Россией, планируется разместить штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

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Комментарии
11
282556445
1 час
Путин как бы подталкивает даже нейтральные страны в НАТО.
Слава России!
1 час
с таким соседом немудрено
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