Финляндия хочет себе базу беспилотников НАТО

Как сообщают журналисты, сейчас база разведывательных беспилотников находится на юге Европы — в Италии, но в связи с расширением НАТО на севере и увеличением числа операций в этом регионе возникла потребность еще в одной базе на севере. И военно-воздушные силы Финляндии в качестве вариантов имеют четыре базы, среди которых база в Пирккала подходит лучше всего.

Если все получится, то на объекте разместятся от нескольких десятков до нескольких сотен сотрудников и очень крупные беспилотные машины. Размах крыльев самых больших дронов-разведчиков НАТО составляет почти 40 метров, что сопоставимо с габаритами обычных пассажирских лайнеров. Дальность их полета — 16 000 километров. Дроны летают на высоте до 18 000 метров.