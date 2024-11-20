«Нужны миллиарды евро»: финский полковник рассказал, почему Лапландия не готова к НАТО

Транспортная инфраструктура финской Лапландии не соответствует требованиям сил НАТО. Чтобы привести её в надлежащее состояние на случай конфликта, необходимо потратить миллионы или даже миллиарды евро, сообщает Yle со ссылкой на полковника егерской бригады Ари Муре.

Как отмечает финский вещатель, 20 ноября, после того как альянс пришёл в Финляндию и провёл несколько учений, выяснилось, что дороги, мосты и железнодорожная инфраструктура Лапландии находятся в плохом состоянии. В случае реального кризиса отсутствие транспортных путей может оставить армию и людей без продовольствия, лекарств, топлива и других жизненно важных вещей.

Полковник Ари Муре из финской егерской бригады признал, что дороги на севере страны в крайне плохом состоянии. Из-за их извилистости, узости и неровностей грузовики легко оказываются в кювете.

Ещё одна проблема — финская железнодорожная колея, которая шире западноевропейской. Это создаёт трудности для транспортировки грузов: поезда не могут передвигаться между Швецией и Финляндией без перегрузки. В случае экстренной необходимости грузы из Швеции придётся перегружать на единственной железнодорожной станции, и она станет узким горлышком всей логистики. Таким образом, Финляндия без Лапландии — это, по сути, остров, который зависит от снабжения через Балтийское море.

Исправить это моментально не получится. На инфраструктурные проекты в Лапландии могут понадобиться миллионы или даже миллиарды евро. По словам временного главы региона Лапландия Ханну Таккулы, средства на такие проекты будут искать как в бюджете Суоми, так и через программы Евросоюза.

Тем временем Финляндия предложила НАТО разместить на своей территории базу для больших разведывательных дронов альянса, а Военно-морские силы Финляндии анонсировали репетицию «международной операции» в Балтийском море.